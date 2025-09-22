PTT'nin nasıl batırıldığını tek tek açıkladı!

PTT'ye ait 362 bin metrekarelik 50 arsa ve araziyi satışa çıkarılmasına tepkiler sürüyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, AKP'nin yıllardır yönettiği PTT'nin nasıl bu hale geldiğini tek tek açıkladı.

İktidarın PTT'yi arpalık gibi yönettiğini söyleyen Öztürkmen, kurumdaki troplin çöküşe yol açtığını belirtti.

HASAN ÖZTÜRKMEN PTT'NİN NASIL BATIRILDIĞINI TEK TEK AÇIKLADI

184 yıllık PTT'nin en hazin dönemini yaşadığını belirten CHP'li Hasan Öztürkmen şunları söyledi:

"İktidar arpalık gibi yönettiği PTT’yi batırdı. Şimdi de PTT’ye ait 326 bin metrekarelik 50 arsa ve araziyi satışa çıkardılar. Kamunun, yani halkın malını peşkeş çekiyorlar. Varlık Fonu yönetimindeki PTT de birçok kamu iktisadi kuruluşunun kaderini paylaşıyor. Yönetemediler, batırdılar, şimdi milli varlıklarını satıyorlar. AKP iktidarının arpalık gibi yönettiği PTT, 184 yıllık tarihinin en hazin dönemini yaşıyor.

Personel alım listelerinin dahi AKP teşkilatlarınca belirlendiği PTT 2019 yılında bir milyar 218 milyon lira zarar açıklamıştı. Resmi raporlara göre zarar her yıl artarak devam etti. 2020'de 741 milyon lira, 2021'de 387 milyon lira, 2022'de 259 milyon lira, 2023'de iki milyar 388 milyon lira, 2024'de ise üç milyar 600 milyon lira zarar açıklandı. Son altı yıldaki toplam zarar 8 milyar lirayı aştı."

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen

"HALKIN MALINI YAĞMA ETTİLER"

20’ye yakın ilde bulunan toplam 326 bin metrekarelik 50 arsa ve arazinin satışa çıkarıldığını söyleyen Öztürkmen şöyle konuştu:

"Şehirlerin en kıymetli bölgelerinde bulunan bu gayrımenkuller için toplam 2,2 milyar lira gibi bir tahmini bedel öngörülmüş.

PTT bir kamu kurumudur. Dolayısıyla varlıkları da kamuya aittir, yani halkın malıdır. Adeta yağma ettikleri kurumların dev zararlarını milli varlıkları satarak kapatmaya kalkmak bu millete ihanettir. Çocuklarımızın geleceğinden çalmak demektir."

"PTT'YE ALINACAK PERSONEL AKP GRUPLARINDA BELİRLENİYOR"

PTT'nin bu hale nasıl geldiğini CHP Gaziantep Milletvekili şöyle açıkladı: