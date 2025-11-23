Pervin Buldan'dan iktidara 'yasa' mesajı: Bizim de hazırlığımız var

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, süreç kapsamında iktidarın yasa hazırlığında olduğunu belirterek, "Bizim de hazırlığımız var" dedi.

Ekim 2024'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Meclis'te oluşturulan komisyonun terör örgütü lideri Öcalan'a yapacağı ziyaretle başka bir aşamaya gelen 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, yasa hazırlığının olduğundan bahseden DEM Partili Pervin Buldan, "İktidar cephesinde bir hazırlık var ama bizim de kendi hazırlığımız var" dedi.

PERVİN BULDAN'DAN İKTİDARA YASA MESAJI

DEM Parti Erzurum İl Örgütü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" düzenlendi.

Burada konuşan DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, süreç kapsamında iktidarın yasa hazırlığında olduğunu ifade etti.

Rudaw'da yer alan habere göre DEM Partili Buldan, açıklamasında şunları söyledi:

  • "Yapılacak olan düzenlemeler elbette ki önemli. Bir geçiş hukukundan, silahı bırakan insanların ne olacağından, demokratik entegrasyondan bahsediyoruz. Bütün bunların gelişebilmesi için de bir yasanın çıkmasını şart olarak görüyoruz. Çıkarılacak olan yasasının kimi, kimleri, neyi, ne kadar kapsayacağını henüz bilmiyoruz. Bunun hazırlığı var. İktidar cephesinde bir hazırlık var ama bizim de kendi hazırlığımız var."

CHP'NİN ÖCALAN KARARINA TEPKİ

CHP'nin İmralı Adası'nda PKK terör örgütü lideri Öcalan'a gidecek heyete katılmama kararına da değinen Buldan, "CHP'nin almış olduğu tutumu elbette ki doğru bulmuyoruz. Kürt sorununa yaklaşım bu olmamalıdır. Çözümün gelişebilmesini sağlamak için herkes elini taşın altına koymak durumundadır. Çünkü barış siyaset üstü bir meseledir" diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

