CHP'li Emir partisinin geri dönüş yasası tavrını açıkladı

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği süreç kapsamında PKK'lı teröristlerin hiçbir suça karışmamamış olması şartıyla Türkiye'ye dönmesi gündeme gelmişti.

Söz konusu yasa hazırlığının önümüzdeki haftalarda TBMM'ye getirilmesi öne sürülürken, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, konu hakkında partisnin tutumunu açıkladı.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu Sansürsüz programına konuk olan Emir, şu anda kendilerine gelmiş bir çalışma olmadığını belirterek "Eğer gelirse Cumhuriyet Halk Partisi de alacak, değerlendirecek, yanlış taraflarını düzeltecek, olumlu katkılarını verecek ama mutlaka barıştan yana bir tavır alacaktır" dedi.

MURAT EMİR'DEN TOPLUMSAL MUTABAKAT VURGUSU

İlgili adımların toplumsal mutabakat sağlanmasının sonrasında atılması gerektiğini belirten CHP Grup Başkan Vekili konuya dair şöyle konuştu:

"Gerçekten terör örgütü sonsuza kadar bitecekse, Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa, Türkiye'de Türkiye'yi terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracaksak, şehit annelerinin, gazilerinin rızasını da alarak ama silahını bırakanların Türkiye'ye gelebilecekleri, tekrar ediyorum, suç işlememiş ama silahını bırakmış kişilerin toplumsal barışı inşa etmek adına Türkiye'ye gelmelerinin önünü açacak bir yasal düzenleme önümüze gelirse, ki bunu kimi çevrelerin, kimi komisyon üyelerinin, kimi partilerin konuştuğunu, gündeme getirdiğini biliyoruz. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi de alacak, değerlendirecek, yanlış taraflarını düzeltecek, olumlu katkılarını verecek ama mutlaka barıştan yana bir tavır alacaktır."

Türkiye'nin bütünlüğünü hiçbir zaman tartışmaya açmayacaklarını vurgulayan Emir, "Biz Türkiye'nin bütünlüğünü, Türkiye'nin birliğini, terörle mücadelesini asla tartışma konusu yapmıyoruz" diyerek şöyle konuştu:

"Ama bir kişi 'Ben suç işlemedim, devletimizin istihbaratı evet bu kişi suç işlememiş, terör örgütü kendini feshetmiş, bir daha Türkiye'de terör olmayacak ve bu kişi de silahını bırakıp Türkiye'ye dönüyor' diyorsa, meclisin burada adımlar atması gerekiyor. Ama bu adımlar için dahi toplumsal mutabakatın sağlanması lazım, toplumsal zeminin sağlanması lazım, demokratikleşmenin inşa edilmesi lazım, hukuk devletinin ayağa kaldırılması lazım, güven artırıcı önlemlerin atılması lazım."

"BARIŞIN TEK KOŞULU NEDEN ÖCALAN!"

"Türkiye'de demokrasiyi tekrar ayağa kaldırmalıyız. Halk iradesi esas olmalı, kayyumlar gitmeli, seçilmişler tutuksuz yargılanmalı, Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay, buna benzer tutuklular artık serbest kalmalı ve Türkiye'de ifade özgürlüğü başta olmak üzere hak ve özgürlükler en geniş şekilde kullanılmalı. Ama bunlar yapılırken tabii ki acil sorunlara da odaklanarak Türkiye'de terörün sonsuza kadar bitmesi için atılması gereken adımları meclis zemininde yine halkımızın gözü önünde, yine açıkça ama partimizin yapıcı tavrıyla atabilmeliyiz ve biz bunu atarız" ifadelerini kullnan Emir, partisinin Öcalan kararına yönelik tepkilere de şöyle yanıt verdi: