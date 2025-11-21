Pervin Buldan'dan dikkat çeken mesaj: Önce paylaştı sonra sildi

Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, CHP'nin Öcalan kararının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonun'nda yapılan oylama ile milletvekillerinin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine karar verildi.

Komsiyonun 18'inci toplantısında yapılan oylamaya CHP katılmama kararı aldı.

Öcalan'a ziyaret tartışmaları sürerken, DEM Partili Pervin Buldan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Pervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürüPervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürü

PERVİN BULDAN'DAN DİKKAT ÇEKEN 'ANA MUHALEFET' PAYLAŞIMI

Komisyonun Öcalan kararı sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a süreç ile ilgili çabalarından dolayı teşekkür eden Buldan, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta."

sdsd.jpg

Buldan tartışmalara konu olan paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

