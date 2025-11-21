Pervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürü

Pervin Buldan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye Öcalan teşekkürü
Yayınlanma:
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan süreç komisyonunun PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye onay vermesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üyelerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesine onay çıktı.

CHP'nin katılmadığı toplantıda oylamada DEM-MHP-AKP oylarıyla ziyaretin yapılması yönünde karar verildi.

BULDAN'DAN ERDOĞAN, BAHÇELİ VE KURTULMUŞ'A TEŞEKKÜR

Tarihi kararın ardından açıklama yapan DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, süreç kapsamındaki kararıları nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

"Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme kararı alması tarihi önem ve kıymettedir" diyen Buldan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

  • "Bu kararla birlikte Kürt sorununun çözümüne ve demokratik Türkiye’nin inşasına daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Komisyonun çalışmalarında ve aldığı kararda büyük rol oynayan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ezberleri bozan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, komisyon çalışmalarındaki yapıcı rolüyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a, karara katkı sunan siyasi parti genel başkanlarına ve komisyon üyesi milletvekillerine teşekkür ediyorum."
buldan.jpg
Pervin Buldan'ın X paylaşımı (21 Kasım 2025)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

