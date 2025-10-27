Partisinden istifa edip AKP'ye geçen Meclis üyesine 'özel' imar planı!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP'den İstifa edip AKP'ye geçen Umut Yılmaz'ın başkanı olduğu Şehitkamil Belediyesi Ekim ayı gündeminde “Göktürk Mahallesi N38c-13b-4d,4c, N38c-13c-1a paftalarında uygulama imar planı değişikliği” gerçekleştirilerek, Gaziantep Kalyon Stadyumu bitişiğindeki spor alanı konut ve ticari alana çevrildi. İmar planı değişikliği yapılan alanın bir Meclis üyesinin ailesine ait yerin olduğu öne sürüldü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Meclis'te yaptığı konuşmada “Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yazı yazdık. Bakanlık vermiş olduğu cevapta, buranın spor alanı olarak kullanmasında yarar olmadığını dile getirdi. Biz de bunun üzerine Gaziantep Kalyon stadyumu yanının spor alanından çıkararak konut alanına çevirdik. Kişiye özel rant yok” diyerek gündem maddesini savunmuştu.

132 MİLYON TL'LİK KAMULAŞTIRMA

Yapılan oylamada, Gaziantep Kalyon Stadyumu yanında yer alan için hazırlanan imar planı değişikliği Meclis'te onaylanmıştı. 24 Ekim 2025 tarihli Şehitkamil Belediyesi Encümen gündeminin 38. maddesinde, spor tesis alanı oluşturabilmek için kamulaştırma yapacağı ortaya çıktı. Toplam kamulaştırılacak alan 13.223,16 metrekarelik bir alanı kapsadığı ve toplam kamulaştırma bedelinin ise 132 milyon 231 bin 600 TL olduğu belirlendi.

Bir yandan spor alanına ihtiyaç olmadığı için, stadyum yanında yer alan ve spor alanı için en uygun yerin imar değişikliği ile spor alanından konut alanına çevrilmesi, diğer yandan spor alanı için Belediye bütçesinden milyonlarca lira ayrılması tartışmalara neden oldu.

"'SPOR SALONUNA İHTİYAÇ YOK' DENDİ KAMULAŞTIRMA YAPILDI"

Şehitkamil Belediyesi CHP Meclis üyesi Ersin Atar konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Atar, "Gerçekten, bir taraftan spor alanına ihtiyaç olmadığı için spor alanının konut alanına çevrilmesi için imar planı değişikliği gerçekleştirilmesi, diğer taraftan ise spor alanı oluşturmak için kamulaştırılma yapılması tam bir tezatlık. Esasen bunun altında yatan sebep farklı. Gaziantep Kalyon Stadyumu yanındaki spor alanını konut alanına çevrildiği imar planı değişikliği içerisinde belediye başkanının aile dostu ve yakını olan birisinin yeri olması Gaziantep kamuoyunda sıkça tartışıldı.

Ancak, mağduriyet var denilerek bu imar planı değişikliği Meclis'ten geçti. Diğer yandan, Encümen gündemine baktığımızda, Şehitkamil’de yer alan bir yer kamulaştırılarak spor alanı yapılmak isteniyor. Madem spor alanına ihtiyaç yok ise, neden kamulaştırma yapıyorsun? Madem spor alanına ihtiyaç var, neden imar planı değişikliğiyle spor alanını konut alanına çeviriyorsun? Ama amaç belli, imar plan değişikliği ve kamulaştırma ile birilerine rant sağlanmak isteniyor. Spor alanını konut alanına çevirerek, aile dostu ve yakını olan kişiye; kamulaştırma yaparak da Yeniden Refah Partisi’nden istifa ederek belediye başkanının partisine katılan Ahmet Ünalan isimli meclis üyesine rant sağlanmak isteniyor. Kamulaştırılacak alana baktığımızda, daha geçen ay YRP’den istifa ederek AKP’ye katılan Ahmet Ünalan’ın ailesine ait olduğunu görüyoruz" dedi.

'TRANSFER ÜCRETİ' İDDİASI

Atar'ın açıklamasında, "Belediye başkanı, Ahmet Ünalan’ın AKP’ye katılması için transfer ücretini bu tür hülleli işle ödemek, Ahmet Ünalan’a rant sağlamak istiyor. Ancak, Encümende bulunan AKP’li, MHP’li ve YRP’li meclis üyeleri, bu kamulaştırmaya karşı çıkıyorlar. Tam da bizim dediğimiz gibi, bu kamulaştırmanın kişiye özel rant, Meclis üye transfer bedeli olduğunu düşünerek encümendeki bu gündem maddesine olumlu bakmıyorlar. Belediye başkanı, bu üç encümen üyesini de ikna etmek istiyor ama encümen üyeleri kişiye özel ranta ortak olmak istemiyorlar” ifadeleri yer aldı.