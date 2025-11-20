'Parti değiştir bütçeyi kap' tarifesi! AKP'ye geçen belediyelere para yağmuru

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantıları başladı. 2026 yılı tahmini bütçesi ve performans programı ele alındı.

Toplantıda CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya söz aldı.

Kaya, Arsin ve Vakfıkebir ilçe belediyelerinin 2026 bütçelerindeki yüksek artışlara dikkat çekti.

Kaya, iki belediyenin AKP'ye geçmesinin ardından bütçelerinin rekor düzeyde arttığını ifade etti.

Kaya, “Temel sebep bu iki ilçemizin partilerini değiştirmiş olmasıdır” dedi.

AKP'ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı

Kaya, şunları söyledi:

"18 ilçemiz var ve her ilçemizin bütçeye ihtiyacı var. Ama iki ilçemizin bütçesindeki artış dikkat çekici. Bunun altındaki temel sebep de bu iki ilçemizin partilerini değiştirmiş olmasıdır. Bu net olarak burada görülüyor. Diğer ilçelerimizin bütçesi eksilirken ya da yüzde 3-5 artarken partisini değiştirip AKP’ye katılan iki ilçe belediyemizin bütçesindeki yüzde 84 ve yüzde 86’lık artışlar dikkat çekicidir.”

"HAKKANİYETLİ BİR İŞ YAPILMADI"

Aynı oranda artışın tüm ilçelere yapılması gerektiğini söyleyen Kaya, “Gönül ister ki ayrım yapılmasın, tüm ilçelerimize aynı nispette katkı verilsin, bizim dediğimiz budur. ‘O niye yüzde 86 yaptı, diğeri niye yüzde 84 yaptı’ meselesi değildir. Sadece burada bir ayrımcılık yapıldı, hakkaniyetli bir iş yapılmadı” ifadelerini kullandı.

AKP'ye geçiş dışında bütçe artışının başka bir izahı olmadığını belirten Kaya şunları ifade etti: