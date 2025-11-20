'Parti değiştir bütçeyi kap' tarifesi! AKP'ye geçen belediyelere para yağmuru

Trabzon'da parti değiştirip AKP'ye geçen iki belediyenin bütçesi yüzde 80'in üzerinde arttı. CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yapılanın siyasi ayrımcılık olduğunu ifade etti.

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantıları başladı. 2026 yılı tahmini bütçesi ve performans programı ele alındı.

Toplantıda CHP'li Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya söz aldı.

Kaya, Arsin ve Vakfıkebir ilçe belediyelerinin 2026 bütçelerindeki yüksek artışlara dikkat çekti.

Kaya, iki belediyenin AKP'ye geçmesinin ardından bütçelerinin rekor düzeyde arttığını ifade etti.

Kaya, “Temel sebep bu iki ilçemizin partilerini değiştirmiş olmasıdır” dedi.

AKP'ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştıAKP'ye geçen Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım Erdoğan'ın elini öpmeye çalıştı

Kaya, şunları söyledi:

"18 ilçemiz var ve her ilçemizin bütçeye ihtiyacı var. Ama iki ilçemizin bütçesindeki artış dikkat çekici. Bunun altındaki temel sebep de bu iki ilçemizin partilerini değiştirmiş olmasıdır. Bu net olarak burada görülüyor. Diğer ilçelerimizin bütçesi eksilirken ya da yüzde 3-5 artarken partisini değiştirip AKP’ye katılan iki ilçe belediyemizin bütçesindeki yüzde 84 ve yüzde 86’lık artışlar dikkat çekicidir.”

"HAKKANİYETLİ BİR İŞ YAPILMADI"

Aynı oranda artışın tüm ilçelere yapılması gerektiğini söyleyen Kaya, “Gönül ister ki ayrım yapılmasın, tüm ilçelerimize aynı nispette katkı verilsin, bizim dediğimiz budur. ‘O niye yüzde 86 yaptı, diğeri niye yüzde 84 yaptı’ meselesi değildir. Sadece burada bir ayrımcılık yapıldı, hakkaniyetli bir iş yapılmadı” ifadelerini kullandı.

AKP'ye geçiş dışında bütçe artışının başka bir izahı olmadığını belirten Kaya şunları ifade etti:

"Başkanlarımızdan biri ‘İller Bankası’ndan destek alacağını’ söylüyor, biz neden alamıyoruz? Diğer ilçelerimiz neden alamıyor? Biz, herkesin bu destekleri alabilmesinin sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Biz kimin neden bu bütçeyi aldığını sorgulamıyoruz. Burada bir haksızlık, adaletsizlik vardır, buna işaret ediyoruz. İki ilçemizin bütçelerindeki artış, parti değiştirmeleriyle açıklanabilir, başka bir izahı yoktur."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

