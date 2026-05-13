Özkan Yalım'ın ek ifadesi ilk günden patladı! O delegelerin kimi bekar kiminin çocuğu yok...

CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği kurultaya ilişkin görülen “mutlak butlan” davasında Özkan Yalım'ın ifadesi 9 Mayıs'ta mahkemeye gönderildikten 4 gün sonra yeni gelişme yaşandı.

Yalım, ilk ifadesinden 4 gün sonra ek ifade vermek için bir kez daha Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Yalım ek ifadesinde, mutlak butlan davasının gerekçesi olan ve iktidar medyasıyla partinin eski yönetimine yakın isimlerce sık sık dillendirilen "Delege oyları satın alındı" tezini güçlendirecek iddialarda bulundu.

Yalım, taleplerini aldığını iddia ettiği 115 delegeyi CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü.

VERDİĞİ BİLGİLER YALAN ÇIKTI

Fakat Yalım'ın bahsettiği delegelere ilişkin bilgiler yalan çıktı.

Yalım, Gaziantep delegelerinin çocuklarının işe yerleştirilme karşılığı oy kullandığını söyledi.

Yalım'ın ismini verdiği dört delegenin de çocuklarının belediyede çalışmadığı ortaya çıktı.

Zehra Ertan'ın en büyük çocuğunun beş yaşında olduğu, Berfin Aksu'nun evli bile olmadığı, Fatma Müge Düşün'ün çocuklarının yurt dışında öğrenim gördüğü ve Cemil Şevran'ın da belediyede çalışan bir çocuğu olmadığı öğrenildi.

Yalım, bu kadın delegelerin ismini verip şunları iddia etmişti:

"Gaziantepte Elif Berfin AKSU, Fatma Müge DÜŞÜN, Zehra ERTAN, Cemile ŞERVAN

isimli CHP delegeleri bulunmaktadır. Bunların çocuklarının sgk kayıtları yönünde araştırma yapıldığı taktirde ve telefon inceleme tamamlandığında söylemiş olduğum husus doğrulanacaktır. Özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Özgür ÖZELin imzası az olduğu için buradaki delegelerin desteğini almak için çocuklarını ve yakınlarını CHPli belediyeler ve iştiraklerinde benim bizzat referans olduğum kişi dışındaki kişilerin de işe alınma talepleri karşılanmış olabilir"