Özgür Özel'den Kilis mitingi öncesi Gaziantep'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00'da partisinin Kilis'teki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

KİLİS'TEN ÖNCE GAZİANTEP'E ZİYARET

Özel, miting öncesi CHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yurttaşlar ve parti örgütü ile bir araya geldi.

Özgür Özel Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbeti AKP'ye manidar sözler ile açıkladı

ÖZEL'E ATATÜRK'ÜN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ HEDİYE EDİLDİ

CHP lideri Özgür Özel'e ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneğinin çerçeveletilmiş bir örneği hediye edildi.