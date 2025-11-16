Özgür Özel'den Kilis mitingi öncesi Gaziantep'e ziyaret

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00'da partisinin Kilis'teki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.

zgur-ozel-antep.png

KİLİS'TEN ÖNCE GAZİANTEP'E ZİYARET

Özel, miting öncesi CHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yurttaşlar ve parti örgütü ile bir araya geldi.

Özgür Özel Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbeti AKP'ye manidar sözler ile açıkladıÖzgür Özel Mustafa Elitaş ile yaptığı sohbeti AKP'ye manidar sözler ile açıkladı

gaziantep-ozgur-ozel.png

ÖZEL'E ATATÜRK'ÜN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ HEDİYE EDİLDİ

CHP lideri Özgür Özel'e ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneğinin çerçeveletilmiş bir örneği hediye edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Siyaset
Aziz İhsan Aktaş paralar suyunu çekince mahkemeye koştu: Mallarımı geri verin
Aziz İhsan Aktaş paralar suyunu çekince mahkemeye koştu: Mallarımı geri verin
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP dönemi İBB'de paralel bir belediye yapılanması tespit ettik
CHP'li Yavuzyılmaz: AKP dönemi İBB'de paralel bir belediye yapılanması tespit ettik