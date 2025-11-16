Özgür Özel'den Kilis mitingi öncesi Gaziantep'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kilis'te yapacağı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 16.00'da partisinin Kilis'teki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşacak.
KİLİS'TEN ÖNCE GAZİANTEP'E ZİYARET
Özel, miting öncesi CHP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti. Özel, burada yurttaşlar ve parti örgütü ile bir araya geldi.
ÖZEL'E ATATÜRK'ÜN NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ HEDİYE EDİLDİ
CHP lideri Özgür Özel'e ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanı örneğinin çerçeveletilmiş bir örneği hediye edildi.
