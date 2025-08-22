Özel'den beklenen Aziz İhsan Aktaş açıklaması geldi

Tartışmalı İBB soruşturmasında, AKP iktidarından aldığı ihalelerle tanınan Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri olduğu iddia edilmişti.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Aktaş, etkin pişmanlık ifadelerinin ardından ev hapsiyle serbest bırakıldı. Aktaş’ın verdiği ifadeler nedeniyle belediye başkanları ve birçok kişi tutuklandı. Aylardır iddianame hazırlanmadan insanlar hapiste tutulurken Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Aktaş’ın yanı sıra, yine etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’ın de ev hapsi kaldırıldı.

Bu kararlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ev hapsinde olanlar dışarıda fink atıyor” sözlerinin ardından geldi.

Son Dakika | CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı! Özel açıkladı

Özel, bugün Sivas'taki miting öncesi CHP Divriği İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aktaş ve Yıldız'ın ev hapsinin kaldırılması hakkında konuşan Özel, kendi konuşmasının ardından jet hızıyla ev hapsi yasağının kaldırılmasını hatırlattı:

"Dünkü basın toplantımda Silivri'de cezaevi çıkışında bazılarının, bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini. Hatta bazı yakınları içeride olan aileleri bazı restoranlara davet ettiklerini.

Görüşelim, siz de bizim gibi ifadeler verin diyerek savcılar adına bir takım faaliyetler yürüttüklerini, İstanbul'da fink kattıklarını söylemiştim. Bugün derhal iki tanesinin yasağını kaldırıyorlar.

Peki geçtiğimiz günlerde baz istasyonu kayıtlarını çok biliyorsunuz ya. Onların baz kayıtlarını ne yapacaksınız?

Geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların ya da restoranların önündeki mobeselerin kayıtlarını ne yapacaksınız?

Buradan açıkça ifade ediyorum. Bir ikili hukuk uygulanmaktadır. Büyük haksızlıklar vardır. İtirafçılık meselesi iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür."

Aylardır yazılamayan tartışmalı İBB soruşturmasına da ilişkin Özel şöyle konuştu:

"Kurum bir bütün olarak çökmüştür. Kirli paraya, rüşvete, evlatla tehdite, şantaja varan yaklaşımlar vardır. Buradan sonra bir an önce yapılması gereken iddianamenin yazılıp bu soruşturma savcılarından, bu Aktoroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dosyanın kurtarılıp adil bir yargılama aşamasına geçilmesidir.

Ama bu savcıların bu iddianameyi yazmaya takatları yoktur. Dünya kadar iftirayı bir araya getirip puzzle'ın parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf gerçekse parçalarına puzzle denir. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların birleştirilememe durumuna da suç üstü denir. Savcılar suç üstü yakalanmıştır. Perişan durumdadırlar."