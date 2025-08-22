Son Dakika | CHP'den TBMM'ye olağanüstü toplanma çağrısı! Özel açıkladı

Sivas’ta akşam yapılacak “Millet İradesi’ne Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi CHP Divriği İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarına Filistin konusunda sert açıklamalarda bulundu ve TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

Özel, dünyadaki dua ve beklentinin Filistinli çocuklar için olduğuna dikkat çekti:

“Şimdi bugün cuma namazında şüphesiz Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti.”

Gazze’deki işgalci İsrail'in uyguladığı ablukayı “gözü dönmüşlük” olarak niteleyen Özel, “Öyle bir abluka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar ya da insanları yardım beklerken yardım malzemesi alabilmek için, yiyecek, içecek, su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız.” dedi.

Özel, ABD’de Donald Trump’ın söylemleri ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun uygulamalarıyla Filistinlilerin bölgeden “süpürülmesi” planının hayata geçirildiğini belirtti:

“Yine malum Trump'ın söylediği, Netanyahu'nun uyguladığı Filistinlilerin Batı Şeria'dan süpürülmesi, Gazze'den süpürülmesi meselesi var. Ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar.”

Doğu Kudüs ile Gazze arasına yeni yerleşim planlarına da dikkat çeken Özel, bunun iki devletli çözümü fiilen imkânsız kılacağı görüşünü yineledi:

“Diğer bir gelişmeyle de Doğu Kudüs'le Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu şu demek: Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya verilmiş bir karardır bu. Hem bu Batı Şeria'nın da yaşananlar hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin şimdi Trump'ın formülüyle boşaltılması Filistinlilerden arındırılması buranın kumarhanelerin otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar.”

"TRUMP'A SÖZ SÖYLEYEMİYORLAR"

Özel, AKP iktidarının tepkisini yetersiz bulduklarını söyledi:

“Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor. Bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı. Müjdesini de Trump verdi zaten onlara. Trump'a söz söylemeden Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez. Biz tabii bu durumdan son derece rahatsızız, son derece şikayetçiyiz.”

TBMM DERHAL DEVREYE GİRSİN ÇAĞRISI

CHP lideri, Meclis’in derhal devreye girmesi gerektiğini belirterek çağrısını netleştirdi:

“Buradan bu cuma namazının çıkışında bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin buna sessiz kalmasına gönlü razı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Bunun için diğer muhalefet partilerinin de birlikte Üsküdar'da miting de yapmıştık. Görüşlerini almak isteriz ve tüm siyasi partilerin grup başkanvekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde grup başkanvekillerimiz arayacaklar, muhalefet partilerini arayacaklar.”

Özel, çağrı yetkisine sahip mercileri hatırlatıp en geniş uzlaşıyı hedeflediklerini vurguladı. Özel, AKP'yi dışlamamak için arayacaklarını bildirdi.

Özel, sorumluluğunda AKP'de olduğunu bildirdi. Özel, Meclis'i TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplayabileceğini fakat bunu 'takdir etmediğini' ifade etti.

Özel, şöyle konuştu: