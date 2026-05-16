Özgür Özel'den Balıkesir mitingi çağrısında Erdoğan'a mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya X hesabından paylaştığı video ile vatandaşları yarın (17 Mayıs Pazar) Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleştirilecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağırdı.

"BİR TARAFTA SARAYIN APARATLARI, BİR TARAFTA MİLLETİN ONURLU MÜCADELESİ VAR"

Özel, 109'uncusu düzenlenecek olan mitinge ilişkin yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Özel, videolu paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bir tarafta sarayın aparatları, bir tarafta milletin onurlu mücadelesi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Baskıya teslim olmayanların, sarayın önünde eğilmeyenlerin, iradesine sahip çıkanların partisiyiz. Biz kazanacağız."

17 Mayıs Pazar | Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Önceki mitinglerden görüntülerin yer aldığı videoda vatandaşların taşıdığı "Saray'a Karşı Gençliğimiz Var", "Yargı Sopasıyla Siyaset Dizayn Edilemez, Adayımı Serbest Bırak" ve "Free İmamoğlu" şeklindeki pankartlar dikkat çekti.

Görüntülerde CHP Lideri'nin Erdoğan'a seslendiği anlar yer aldı.

Özgür Özel, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Bir tarafta senin aparatın, bir tarafta milletin mücadelesi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesine omuz vermeye devam edecek misiniz? Hepimizin yolu açık olsun."

İMAMOĞLU'NDAN MİTİNGE DAVET

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise mitinge yaptığı çağrı paylaşımında, daha önde Balıkesir'de katıldığı bir mitinge ait görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, paylaşımına, "Yarın Balıkesir’deyiz. Bu Kara Düzen değişene kadar meydanlardayız, sokaklardayız." notunu düştü.

İmamoğlu ise söz konusu videoda Balıkesirlilere hitap ederken, "Birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Millet iktidar olacak" ifadelerini kullandı.