Özgür Özel'den 72'inci mitinge çağrı

Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, 72'incisi Zonguldak'ta yapılacak olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrıda bulundu.

Cumhuriyet Halka Partisi'nin (CHP), 19 Mart operasyonlarından sonra başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'incisi yarın (22 Kasım) Zonguldak'ta gerçekleştirilecek.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...

8 aydır her hafta gerçekleştirilen mitinglerin sonuncusu geçtiğimiz çarşamba günü Sultangazi'de düzenlenmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 72'incisi yarın (22 Kasım) saat 15.00'te Zonguldak'ta gerçekleştirilecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine sosyal medya hesabından yapığı videolu yurttaşları davet etti.

Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

"Bu mücadeleyi; yağmurda, soğukta, baskıda geri adım atmayan milyonlar büyüttü.

Sandığa bastonuyla yürüyen 90 yaşındaki teyzemizden, karnındaki bebeğin geleceğini korumak için alanlara koşan annelere kadar...

Bu büyük mücadele hepimizin!

Yarın Zonguldak’ta yine omuz omuzayız!

Zonguldak – Madenci Anıtı | 22 Kasım Cumartesi | 15.00"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Siyaset
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Tunceli Belediyesi’ne kayyum birinci yılında protesto edildi
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı
Yolsuzluk bulamayınca: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde "çorba dağıtımı" dahi soruşturma konusu yapıldı