Özgür Özel'den 72'inci mitinge çağrı
Cumhuriyet Halka Partisi'nin (CHP), 19 Mart operasyonlarından sonra başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 72'incisi yarın (22 Kasım) Zonguldak'ta gerçekleştirilecek.
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...
8 aydır her hafta gerçekleştirilen mitinglerin sonuncusu geçtiğimiz çarşamba günü Sultangazi'de düzenlenmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 72'incisi yarın (22 Kasım) saat 15.00'te Zonguldak'ta gerçekleştirilecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine sosyal medya hesabından yapığı videolu yurttaşları davet etti.
Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:
"Bu mücadeleyi; yağmurda, soğukta, baskıda geri adım atmayan milyonlar büyüttü.
Sandığa bastonuyla yürüyen 90 yaşındaki teyzemizden, karnındaki bebeğin geleceğini korumak için alanlara koşan annelere kadar...
Bu büyük mücadele hepimizin!
Yarın Zonguldak’ta yine omuz omuzayız!
Zonguldak – Madenci Anıtı | 22 Kasım Cumartesi | 15.00"