CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana, her hafta süren Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitniglerinin 72'ncisinin nerede yapılacağı belli oldu.

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ BELLİ OLDU

Hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin 72'ncisinin 22 Kasım Cumartesi günü Zonguldak'ta düzenleneceği belirtildi.

lk.jpg

CHP'den 35 haftada 71'inci eylem: Yurttaşlar Sultangazi'ye akın ettiCHP'den 35 haftada 71'inci eylem: Yurttaşlar Sultangazi'ye akın etti

"AKP'NİN KARA DÜZENİ BİTENE KADAR MEYDANLARDAYIZ"

Saat 15.00'te Madenci Anıtı önünde yapılacak mitngine yurttaşları davet eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin bu kara düzeni, adaletsizliği, hukuksuzluğu bitene kadar meydanlardayız! Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!" dedi.

kl.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın X paylaşımı (21 Kasım 2025)

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun da okuncağı mitingte CHP Lideri Özgür Özel'in de önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Siyaset
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Komisyonun İmralı'ya gitmesine DEM Parti'den ilk açıklama
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz
Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz