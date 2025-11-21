CHP'nin yeni miting adresi belli oldu! AKP'nin kara düzeni bitene kadar...

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana, her hafta süren Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitniglerinin 72'ncisinin nerede yapılacağı belli oldu.

CHP'NİN YENİ MİTİNG ADRESİ BELLİ OLDU

Hakkında 2 bin 357 yıla kadar hapis cezası istenen İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerin 72'ncisinin 22 Kasım Cumartesi günü Zonguldak'ta düzenleneceği belirtildi.

"AKP'NİN KARA DÜZENİ BİTENE KADAR MEYDANLARDAYIZ"

Saat 15.00'te Madenci Anıtı önünde yapılacak mitngine yurttaşları davet eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AKP’nin bu kara düzeni, adaletsizliği, hukuksuzluğu bitene kadar meydanlardayız! Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!" dedi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mektubunun da okuncağı mitingte CHP Lideri Özgür Özel'in de önemli açıklamalar yapması bekleniyor.