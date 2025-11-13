Özgür Özel'den 3 günlük milli yas çağrısı

Yayınlanma:
CHP lideri Özgür Özel, Gürcistan'da düşen uçakta 20 askerimizin şehit olması nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak 3 gün milli yas ilan edilmesini talep etti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Türkiye büyük bir yastadır. Sayın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AİLELERİMİZ VE MİLLETİMİZ ADINA 3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN ETMESİNİ TALEP EDİYORUM"

ekran-goruntusu-2025-11-13-184319.png

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Gürcistan’da düşen askeri uçağımızda şehit olan kahramanlarımızdan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın acılı ailesine Büyükçekmece’de taziye ziyaretinde bulunduk.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye büyük bir yastadır.

Sayın Erdoğan’ın da Cumhurbaşkanlığı yetkisini kullanarak, 3 günlük milli yas ilan etmesini, şehit ailelerimiz ve milletimiz adına talep ediyor, takdirlerine sunuyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

