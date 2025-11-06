Özgür Özel: YÖK'ü yok edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de katıldığı “Her Gencin Hakkı: Nitelikli, Özerk, Demokratik ve Yaşanabilir Üniversite” panelinde iktidarın rektör atamalarına yönelik uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Özel şöyle konuştu:

“Üniversitelerin başına günü süresi dolanın yerine kayyum bir rektör, kayyum bir rektör atıyorlar ve öyle yönetmeye devam ediyorlar.”

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 4 Haziran 2024 tarihli rektör atama yetkisini iptal eden kararını hatırlatan Özel, bu kararın Cumhurbaşkanlığı tarafından hiçe sayıldığını belirterek şunları söyledi:

"O sayfayı sen attın. E yarın biri tutar meclisin yetkilerini atar. Öbürü gelir Cumhurbaşkanının yetkilerini atar. Anayasa ortadan kalktığında ne olur? Karşı dükkanda yağma başlar. Anayasal düzen ortadan kalkınca artık polis, jandarma, tapu hiçbirinin bir anlamı kalmaz. Eldeki hiçbir kağıdın değeri kalmadığında o zaman devlet ortadan kalkar. O zaman yağma başlar. O zaman zorbalık başlar. O zaman kimin kime gücü yetiyorsa dönemi başlar. "

Özgür Özel, AYM'nin acilen yürütmeyi durdurma kararı vermesi gerektiğini dile getirdi. Özel, AYM'nin bu yetkiyi kullanmadığı için Anayasa'nın askıda kaldığını ifade etti. Özgür Özel şunları ifade etti:

"Bunu yapanlara karşı Anayasa Mahkemesinden beklentimiz daha önce içtihaten kazanılmış bir hakkı var Anayasa Mahkemesinin. Yürütmeyi durdurma. Çok ivedi konularda birisi arkandan dolanıyorsa 9 ay süre vermişiz, sonunda aynı kanunu getirip dayıyorsa vuracaksın yürütmeyi durdurmayı, bak bir daha yapıyor mu. Maalesef Anayasa Mahkemesi nerede ise 10 yıldır bu içtihaten kazandığı uygulamadaki yürütmeyi durdurma kararlarından vazgeçmiş durumda ve bu yüzden yok sayılıyor şu anda. Bu yüzden memlekette anayasa askıda şu anda.

Tayyip Erdoğan’ın uyduğu maddelere uyuluyor. Uymadığı maddelere uyulmuyor. Kendisine hukuk, muhaliflere düşman hukuk sisteminin uygulandığı bir sürecin içindeyiz.”

"KUZEY KORE İLE AYNI NOKTADAYIZ"

Akademik Özgürlükler Endeksi’ne göre Türkiye’nin en alt yüzde 10’luk dilimde olduğunu aktaran Özel, rektörlerin seçimle belirlenmemesinin etkilerine dikkat çekti:

“Üniversite özerkliğindeki yerimiz Kuzey Kore, Güney Sudan, Katar, İran’la aynı noktadayız.”

"YÖK'Ü YOK EDECEĞİZ"

Üniversitelerde özerkliği hedefleyen bir eğitim programı hazırladıklarını duyuran Özel, Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) dair şu ifadeleri kullandı:

"Bunları da alsınlar, aynıyla yapsınlar da görelim. Bir kez biraz önce söyledim. Herkes gelirken YÖK'ü kaldıracağız, YÖK'ü kaldıracağız dedi. Kimse kaldırmadı. O yüzden biz YÖK'ü kaldıracağız demiyoruz. YÖK'ü kaldıracağız dersek yalan. Kaldıramayız. Biz YÖK'ü yok etmeye geliyoruz arkadaşlar. YÖK'ü yok edeceğiz. Çünkü bir şeyi kaldırınca başka bir yere kondurmak lazım. Orada da bir takım mahsurlar var. YÖK'ü yok edip akademinin özerkliğinin ve özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Nitelikli, özerk, demokratik ve yaşanılabilir üniversitenin her gencin hakkı olduğuna inanıyoruz."

Rektör atamaları için getirdikleri modelde ise öğrenciler, akademisyenler, emekçiler ve mezunların oy kullanacağını açıklayan Özel, şu sözleri kullandı: