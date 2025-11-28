Özgür Özel Kürtler CHP'den koptu iddiasına yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İmralı heyetine katılmama kararının perde arkasını ve TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Komisyonu’ndaki yaklaşımını açıkladı. Özel, ayrıca CHP’nin demokratikleşme perspektifini, seçmen tepkilerini ve partinin İmralı Süreci'ndeki duruşunu net ifadelerle dile getirdi.

"AYIPLI GİBİ DAVRANIYORLAR"

Özel, İmralı ziyaretinin çok önceden planlandığını ve ziyaret henüz komisyon gündemine alınmadan CHP’ye davet geldiğini söyledi. Ziyaretin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığını ifade eden Özel, bir AKP’li yetkilinin "ziyareti gizleyebiliriz" dediği iddiasını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar"

CHP KARARI NASIL VERDİ? AÇIKLADI

CHP’nin heyete katılmama kararını nasıl aldığını anlatan Özel, süreci şöyle özetledi:

"Bütün verileri birleştirdik, kararı birlikte verdik. Herkesin fikrini aldık. Sonra da hep birlikte kararı olgunlaştırıp, arkadaşlarımıza bildirdik. Toplumun bütün kesimlerinin, İmralı ziyaretiyle ilgili ne düşündüğüne yönelik çok ayrıntılı anketler yaptırdık. Hatta MHP’nin seçmeninin tutumunun ne olduğunu bilen tek partiyiz. Bütün seçmenlerin kendi parti kırımlarına da baktırdık ve buna göre bir karar verdik"

Özel, yaz boyunca süren operasyonlar ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması gibi süreçlerin CHP için zorluk yarattığını belirtti:

"2 Eylül’de İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atandığı, parti binasına 5 bin polisin girdiği noktada, ‘Sen hâlâ masada oturacak mısın?’ sorusuna cevap vermek kolay değildi"

"ÇÖZÜM YOLUNDA DEVAM EDİYORUZ"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; İmralı ziyaretini bir “tümsek” olarak niteleyen Özel, şunları kaydetti:

"İmralı ziyareti de bu yolda bir tümsek. İmralı ziyaretine bir kavşak muamelesi yapılmasına karşı çıkıyorum. MHP bu tümseği geçti. MHP’nin bu noktada kolaylıkları var. İp atınca da ayakta alkışlıyorlar, ‘Adaya ben giderim’ deyince de… Dolayısıyla MHP, İmralı tümseğinin üzerinden tekerleri yerden keserek zıpladı geçti. AKP, son ana kadar fren yapa yapa o tümseğin üstünden geçti. DEM Parti zaten onu tümsek olarak görmez. Biz, bu tümseğin üzerinden geçmeye çalışıp bir yerde arabayı devirmek yerine tümseğin yanından geçtik. Ama çözüm için yolda yürümeye devam ediyoruz"

MİT’in uzun süredir İmralı ile görüştüğünü anımsatan Özel, CHP’nin aldığı kararın çözüm sürecine zarar vermediğini vurguladı:

"Zaten MİT, belki Erdoğan’ın seçildiği günden beri görüşüyor İmralı ile. Bize o zamanlar, ‘Bir yılı aşkın zamandır İmralı ile görüşülüyor’ dediğimiz için saldırmışlardı. Komisyon açıldığında öğrenildi ki daha da eskisinden beri görüşüyorlarmış. Şimdi geldiğimiz bu noktada biz yine yola devam ediyoruz. Bu yüzden de CHP’nin, kendi seçmeninin beklentilerini de gözeterek aldığı bu karar aslında yıkıcı bir karar değil, yapıcı bir karar"

"HER DEVLET AKLI DİYE KONAN ŞEYİ YAPMAK ZORUNDAYSAN O ZAMAN..."

CHP kararına yönelik tepkileri de değerlendiren Özel, bazı çevrelerin muhalefetin tutumunu bildiği hâlde kamuoyuna ters yansıttığını belirtti:

"Çünkü eğilimimizin gitmeme yönünde olduğunu masadaki tüm muhataplarımız biliyordu. Hatta bizi ikna etmek için birçok da girişim oldu. Biz bunları saygıyla karşıladık ama sonuçta kararı kendimiz verdik. Ben devletin siyaseti değil, siyasetin devleti yönettiği bir fikrin sahibiyim. Yani her devlet aklı diye önüne konan şeyi yapmak zorundaysan o zaman siyaset grubuna ne ihtiyaç var?"

İmralı ziyaretinin tek başına bir çözüm getirmediğini belirten Özel, kalıcı çözüm için demokrasi vurgusu yaptı:

"İmralı’ya gidildi gelindi de sorun çözüldü mü? Daha yapılacak bir sürü şey, atılacak bir sürü adım var. Ben mesela, demokratikleşme adımlarının çok hayati olduğunu ve çok kapsayıcı bir demokratikleşmeyle bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum"

"AMA BİZ KARAR VERENLERİ ELEŞTİRMEDİK"

CHP’nin duruşunun yapıcı olduğunu vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"İmralı’ya gitmemiş CHP’nin ortaya koyacağı kararlı, cesur adımlar çok daha yapıcı olabilir. CHP’nin kararı elbette eleştirilebilir ama biz mesela, diğer partilerin aldığı kararları eleştirmedik. Biz herkesin kararına saygı duyuyoruz, yapılması gereken de budur"

"KONFORLU ALANDA KONUŞMA YAPMADIK" KÜRT SEÇMEN YANITI

Özel, kararı popülizmle değerlendirenleri eleştirerek şunları kaydetti:

"Yoksa orada, İmralı’ya gitmemek ile ilgili konforlu bir alanda popülizm yapılabilir. Biz bunu tercih etmedik. Dediğim gibi bu tümseğe, bu kasise bir kavşak muamelesi yapanlar, ‘Siz buradan sonra ayrıldınız’ diyenleri anlamıyorum. Kürt seçmenin CHP’den duygusal kopuşunu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Eğer böyle bir kopuş varsa da onarmak için vaktimiz de var."

Kararın kişisel değil, kolektif alındığını vurgulayan Özel, geçmişte yapılan hatalara da değindi:

"Ben, bu karar açıklanmadan iki hafta önceki grup toplantısında, benim tutumum öyle olmamasına rağmen partimin geçmişte dokunulmazlıklar konusunda aldığı kararla ilgili kürsüden özür diledim. Adaya gitmek cesaret değil. Adaya gitmemek korkaklık değil. Adaya giden, birinden korktuğu için gitmiş değil. Adaya gitmeyen de birinden korktuğu için gitmemiş değil. Herkes kendi siyasi çizgisine göre ve bundan sonra sürece yapacağı katkıyı kendi değerlendirerek bir karar verdi"

Sürece yaklaşımda AKP’nin siyasi hesapla hareket ettiğini söyleyen Özel, dikkat çeken bir benzetmede bulundu:

"AKP bu süreci, siyasi risk ve siyasi rant dengesi üzerinden kurguladı. Hatta derenin boyunu MHP’ye ölçtürüp sonra kendisi paçaları sıvayarak bileğe kadar suya girip dereyi geçeceğini sanıyor. Şimdi aynı tutumu devam ettiriyorlar. Hüseyin Yayman gittiği halde, ‘Ben gitmedim’ dedi. Olacak şey değil. Yayman konusu, bu meselede bir turnusol kağıdı gibi. Ayıplı bir şey yapıyor gibi davranıyorlar"

Komisyonun devam eden çalışmalarına da değinen Özel, CHP’nin sürecin içinde kalacağını belirtti: