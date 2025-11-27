Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABB Başkanı Mansur Yavaş’a soruşturma izni verildiği gün paylaştığı videoda partinin mevcut yönetimini eleştirmiş "CHP, rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde yolsuzluk iftiralarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" sözleri tepki çekmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE İLK YANIT

CHP'nin olağan kurultay süreci nedeni ile bir süredir sessiz kalan CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken o sözlerine ilk kez yanıt verdi. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun çıkışına ve İmamoğlu iddianamesine ilişkin “Siyasallaşmış yargının delilsiz iddianamesi kıymetlendirilemez. CHP, İmamoğlu’nun üzerine beton dökmez” dedi.

CHP'nin genel başkan koltuğunun Atatürk'ün mirası olduğuna vurgu yapan Özel, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verirken konumu itibariyle özenli olması gerektiğini ve eski genel başkanların sözlerine karşılık verirken "vefalı" olunması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun çıkışına ilişkin tutumunu aktaran Özel, "Önceki genel başkanların eleştiri hakkı var ama bizim mevcut genel başkan olarak onları eleştirme hakkımız yok. Vefa göstermeliyiz. Meseleye hep öyle yaklaştık. İki yıldır bunun dışında bir tavrımız olmadı. Bugün de bunu terk etme niyetinde değiliz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin parti tabanında ve CHP’ye umut bağlayan vatandaşlardan ciddi bir tepkiye yol açtığını ifade eden Özel şöyle devam etti:

"CHP; çözüm süreci noktasında komisyon fikrinin sahibi, 29 maddelik bir demokratikleşme paketini masaya koydu. İmralı’ya gitme noktasında da tavrını belirlemişken, bu tavrın eleştirilmesi ve partinin tarihini, vicdanını ve siyasi pozisyonunu ortak akılla belirlemişken buna çok kestirmeden bir tepki gösterilmesi partiyi çok üzdü.

Biz 19 Mart’ın gelişini çok önceden bir darbe mekaniği işliyor diye görmüştük. Eskiden siyasi görev yapmış birisi, özel görevle İstanbul’a gitti. Gittiği günden beri bir hazırlık yapıyordu. Hakimler, savcılar kararlarıyla konuşur. İktidar yanlısı gazeteye mülakat verecek kadar siyasallaşmış bir yargının yazdığı ve hiçbir somut delile dayandıramadığı bir iddianamenin kıymetlendirilmesi zaten kabul edilemez."

CHP İMAMOĞLU'NUN ÜZERİNE BETON DÖKMEZ

CHP geçmişte de benzer şeyler yaşadı, belediye başkanlarına saldırılar oldu, benzer iddialar oldu. Bugünkünü kanıt sayarsanız, kanıt sayılabilecek iddialar oldu. O gün yapmadığımızı, bugün 15.5 milyon kişinin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na yapacak; onu yalnızlaştıracak, kendi deyimiyle ‘üzerine beton dökecek’ bir işin içinde CHP olmaz.

Halkın yüzde 65’i iddianamenin siyasi olduğunu düşünüyor. CHP tabanının yüzde 95’i bunu siyasi görüyor. Bu şartlar altında iktidar ve onun yargı kolları başkanı olarak nitelendirdiğim kişi çaresiz. Burada iddianameyi kıymetlendirmenin bir anlamı yok. Mazur görülebilecek bir tarafı yok. Görülmemiş bir dava üzerinden arkadaşlarımızı kamuoyu önünde tartışmanın anlamı yok.

Bu iki açıdan mevcut genel başkan olarak zorlandığımı ifade etmeliyim. Ama sakinliğimizi, sağ duyumuzu korumak zorundayız. Sonuçta Kemal Bey’i de arayıp kurultaya davet edeceğim.