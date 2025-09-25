Özgür Özel: Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım
CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun eşine yönelik Fatih Altaylı'nın aktardığı sözlere tepki gösterdi. Özel, "ben Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım. O yüzden bunların tamamı yanlış" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tele1’de katıldığı programda, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin’e "Yeni parti kurma mutlak butlan gelecek' dediği iddiası ile ilgili konuştu.
Özel, şunları ifade etti:
- "Benim benim işim önceki genel başkanla ilgili bu iddiaları konuşma işi değil. Benim ben genel başkanla önceki yönetim diyorsunuz, önceki dönemde. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkan Vekiliydim. Yani partinin yönetildiği ekibin içinde değil ama o ekibin aldığı kararları mecliste uygulayan, gruba uygulatan üç vekilinden biriydim Kemal Bey'in. Bu yüzden geçmiş dönem yönetimiyle bu yönetim arasında bir şey yaratma değil. Geçmiş dönem yönetiminin içindeki hemen herkes şu anda İstanbul sürecinde Özgür Çelik'in, Türkiye sürecinde Özgür Özel'in hatta zatında Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında. Bir sayıları az sayıda arkadaşımız da mesafeli olarak uzaktan bakıyorlar, ne bilim imza atmıyorlar, oy vermiyorlar falan filan. Ama öyle Kemal Bey bir partinin içinde ayrı bir grupla eski yönetim olarak falan böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey yok. Kemal Bey'e de bu söylenenleri yakıştırmam yani böyle yapılıyor, ediliyor falan filan."
Özgür Özel: Berhan Şimşek partinin çok uzun yıllar sabrettiği bir figür
Özel, bazı kişilerin eski yöneticilerle ilişkisini kullanarak CHP’yi yıprattığını söyledi:
- “Partiden bir avukatı atmışız, adam düpedüz yalan söylüyor. HDP seçim kazanınca sevinmişiz, diyor. Bu kişi Muharrem İnce’nin partisine gitmiş, oradan da disiplinden atılmış. Şimdi Kemal Bey’in çevresinden biriymiş gibi CHP’ye zarar veriyor.”
Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na ilişkin söylenenlere de tepki gösteren Özel, şunları ifade etti:
- "E millet de diyor ki bu oralarda durduğuna göre Kemal Bey yapıyor bu işi. Veya Kemal Bey'in geçmişte birlikte olduğu, beraber olduğu sağında, solunda, etrafında olan bazı adamların bugün yaptığı sapkınlıkları Kemal Bey'e mal edenler var. Ben gözümle görmediğim, kulağımdan duymadığım bir şeyi Kemal Bey'e bugüne kadar mal etmedim. Ayrıca olur olmadık yerlerde Kemal Bey'e sosyal medyadan saldırılar ya da ailesine yönelik bir şeyler. Bunların hepsinin, hepsinin tamamen karşısındayız. Son derece yanlış buluyoruz.
- Fatih Altaylı'ya işte bir eski milletvekili diyor, Kemal Bey yakın bir milletvekili gitmiş bilmem ne yapmış. . Bunların tamamı son derece yakışıksızdır. Yapmamak lazım. Hele hele aileyle uğraşmak çolukla, çocukla, eşle uğraşmak, ben Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım.
- Kemal Bey'in eşine söylenmiş sözü kendi eşime, kendi anneme söylenmiş ses sayarım. O yüzden bunların tamamı yanlış. Burada şu oyuna kimse gelmesin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını önceki genel başkanla sürtüştürmenin, bir tartışma halinde tutmanın bu partiye hiçbir faydası yok. Çünkü biz artık biz değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürlüğünden emekli Kemal Kılıçdaroğlu değildir. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde partinin genel başkanı olarak görev yapmış. Beni eleştirse, beni en kötü sözleri söylese, zaman zaman sert eleştirileri oldu bana canlı yayında. Sordular, dedim ki "Onun beni eleştirme hakkı var. Genel başkanımdır. Benim onu eleştirme hakkım yok. Mevcut genel başkanımdır." Bana hürmet etmek düşer. Bunu yapacağım, dedim."