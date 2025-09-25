Özgür Özel: Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım

CHP Lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun eşine yönelik Fatih Altaylı'nın aktardığı sözlere tepki gösterdi. Özel, "ben Kemal Bey'in eşine yapılmışı kendi eşime yapılmış sayarım. O yüzden bunların tamamı yanlış" dedi.