Özgür Özel Hikmet Çetin'i hastanede ziyaret etti
CHP Lideri Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alınan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i ziyaret etti.

Özel'e ziyaret sırasında eski genel başkanlardan Murat Karayalçın da eşlik etti.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaşadığı nefes darlığından kaynaklı Başkent Hastanesi'nde yoğun bakıma almıştı. Çetin’e zatürre başlangıcı teşhisi konulurken yoğun bakımdan çıkarılan Çetin, gözlem altında tutulmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

