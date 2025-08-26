Özgür Özel genel başkan olur olmaz bunu yasaklamış! "Bu hepimizi kandırmak olurdu"
Yayınlanma:
CHP'li Veli Ağbaba, Özgür Özel'in genel başkan olunca partisindeki mitingler için aldığı kararı duyurdu. Ağbaba, Özel'in aksi halde "Kendimiz kandırmak olur" diyerek yasağı aldığını aktardı.
22 Haziran'dan beri tutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri (Marmara) Cezaevi'nden gönderdiği yazılar ile gündeme ilişkin yorum ve haberlerini yapmaya devam ediyor.
Altaylı, ziyaretine gelen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile arasında geçen miting diyaloğunu anlattı.
Fatih Altaylı Aziz İhsan Aktaş'a uygulanan tarifeyi Öcalan örneği ile açıkladı
Altaylı, CHP'nin İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana başlattığı mitinglerle ilgili, "Mitinglere kaç kişi taşıyorsunuz ya da taşıyor musunuz?" sorusunu Ağbaba'ya yöneltti.
Ağbaba, 'taşıma' eyleminin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yasaklandığını açıkladı.
"YÜZDE 95 YERLİ HALK"
Altaylı şunları ifade etti:
- "Neyse, döneyim Veli Ağbaba'ya. Veli Bey Sivas'tan dönmüştü, keyifliydi. Özgür Özel'in 49. mitingi çok başarılı olmuş, büyük bir kalabalık toplanmıştı. Keyifleri yerindeydi. "Bir gün önce Divriği'ye gitmesek ve orada mini miting benzeri bir toplantı yapmasak 5 bin kişi daha kalabalık olurdu Sivas mitingi." dedi. Ben de kendisine herkesin merak ettiği soruyu sordum. "Mitinglere kaç kişi taşıyorsunuz ya da taşıyor musunuz?" Güldü. "Eskiden taşırdık." dedi. "Miting öncesi yakın illerin teşkilatlarına para yollanırdı. Onlar da otobüs, minibüs tutar adam getirirdi. Zor iştir. Hele muhalefet partisiysen. Pek işe yaramazdı. Özgür Bey genel başkan olunca bunu yasakladı. Kendimizi kandırmak olarak gördü. Artık taşıma yok. Belki o ilin ilçelerinden minibüs falan kalkıyordur o kadar. Çevre illerden kendi imkanıyla gelen olursa "Gelme!" diyecek halimiz yok ama mitinglerdeki anketlerimiz gösteriyor ki, çevreden gelen pek yok. %95 yerli halk." dedi."