Fatih Altaylı Aziz İhsan Aktaş'a uygulanan tarifeyi Öcalan örneği ile açıkladı

Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan, tutuklu bulunduğu sırada etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol ile serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'ın ve İBB operasyonlarında tutuklanan ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Öte yandan Adem Soytekin ve Alican Abacı hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararlarının devam ettiği bildirildi.

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı!

ÇOK SAYIDA CHP'Lİ BAŞKANIN TUTUKLANMASINA NEDEN OLDU

CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" operasyonunda tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadeler ile çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden oldu.

"İSTANBUL'DA RESTORANLARDA FİNK ATIYOR"

Kararın açıklanmasından bir gün önce CHP lideri Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklu bulunanları ziyaret ederken, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılanların ev hapsinde olmalarına rağmen “restoranlarda fink attıklarını” açıklamıştı. Özel, açıklamasında şunları söyledi:

"Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit… Alsana o Mehmet'i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"

FATİH ALTAYLI ÖCALAN ÖRNEĞİ İLE AÇIKLADI

Hafta sonunun yerel mevzularını değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı da Aziz İhsan Aktaş'ın durumu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Altaylı, Aziz İhsan Aktaş'a uygulanan tarifeyi Öcalan örneği ile açıklayarak şu ifadelere yer verdi: