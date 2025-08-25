Fatih Altaylı Aziz İhsan Aktaş'a uygulanan tarifeyi Öcalan örneği ile açıkladı
Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan, tutuklu bulunduğu sırada etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol ile serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş'ın ve İBB operasyonlarında tutuklanan ancak sonrasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın da ev hapsi kararı geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Öte yandan Adem Soytekin ve Alican Abacı hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararlarının devam ettiği bildirildi.
ÇOK SAYIDA CHP'Lİ BAŞKANIN TUTUKLANMASINA NEDEN OLDU
CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" operasyonunda tutuklanan ve daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan Aziz İhsan Aktaş, verdiği ifadeler ile çok sayıda CHP'li belediye başkanının tutuklanmasına neden oldu.
"İSTANBUL'DA RESTORANLARDA FİNK ATIYOR"
Kararın açıklanmasından bir gün önce CHP lideri Özgür Özel, İBB operasyonlarında tutuklu bulunanları ziyaret ederken, etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılanların ev hapsinde olmalarına rağmen “restoranlarda fink attıklarını” açıklamıştı. Özel, açıklamasında şunları söyledi:
"Aparat avukat Mehmet ev hapsinde. Bir Mehmet'i baroya sormadan tutuklama bir tarafta izin alınıp ev hapsi verilen Mehmet veya Mücahit… Alsana o Mehmet'i içeri. Devlet Bey de istiyor, hadi o iftiranamelerden bir iddianame yazın. Bir Mehmet'e tutuklama, bir Mücahit'e işlem başlatma neden? Ev hapsinde tuttukları İstanbul'da restoranlarda fink atıyor. Bu iş bu vakitten sonra çok zorlar sizi. HSK'ya verdiklerimizi verdik. Bakalım Ak Toroslar çetesini dağıtmaya ne zaman cesaret edecekler?"
FATİH ALTAYLI ÖCALAN ÖRNEĞİ İLE AÇIKLADI
Hafta sonunun yerel mevzularını değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı da Aziz İhsan Aktaş'ın durumu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.
Altaylı, Aziz İhsan Aktaş'a uygulanan tarifeyi Öcalan örneği ile açıklayarak şu ifadelere yer verdi:
"Hafta sonunun yerel mevzuları arasında belediyelerle çete kurduğu iddia edilen daha doğrusu daha çok AK Partili belediyeler ile çalışıyor olmasına rağmen sadece CHP'li belediyeler ile çete kuran Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Başkaca denetimli serbestlik hükümlerine tabi mi bilmiyorum ama ev hapsi bitti o net. Çetenin reisi olduğunu kabul eden herif serbest. Çete ile iş tuttuğu iddia edilenler tutuklu. Ev hapsi ya da adli kontrol hükümlerinin kaldırılması değil garip olan. Garabet bu adamın tutuksuz olması, cezaevinde olmaması. Dinleyenlerin daha iyi anlaması açısından bir örnek vereyim. Şöyle düşünsünler. Öcalan yakalanıp getiriliyor. İfade verirken başkalarının isimlerini veriyor. Şu bana destek verdi. Silahları bundan aldım falan diyor. Öcalan serbest kalıyor. Onun ismini verdiği herkes sanki Öcalan çok makbul bir adammış gibi tutuklanıyor. Öcalan ise ortalıkta fink atıyor. Durum tam da bu. Ama daha önce dediğim gibi eninde sonunda bu işlerden ceza alması kesin tek kişi Aziz İhsan Aktaş. İginç olan ise şu: Özgür Özel adliyede iyi bir kaynağa sahip gibi, ikide iki yaptı. Mücahit Birinci'den sonra Aktaş'ın ev hapsindeyken fıldır fıldır gezdiğini söyledi ve yakında yasağı kalkar dedi. 24 saat dolmadan haklı çıktı. Yurt dışına kaçarsa şaşırmam. Sekiz korumayı belki de kaçmasın diye verdiler. "