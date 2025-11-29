'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak

11. Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulmasının ardından AKP'ye yakın isimlerden art arda açıklamalar geldi.

Birçok AKP'li “Bu bir af değil, ağır suçlular yararlanamayacak” mesajı verdi. Ancak T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, gerçeğin tam aksi olduğunu yazdı.

Tahincioğlu, AKP’nin 2012’den bu yana çıkardığı beşinci “örtülü af” düzenlemesiyle karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Düzenleme ile ceza indirimi ve infaz indirimiyle birlikte ağır suçları işleyenlerin bile cezalarının üç yılından kurtulabileceği öğrenildi.

Türkiye'de cezaların 'caydırıcılığı' tartışma konusu. Mevcut sistemde 12 yıl ceza alan bir hükümlü, cezasının yarısını yatarak 6 yıla düşüyor; bunun da 3 yılını açık cezaevinde, 3 yılını ise denetimli serbestlikle geçiriyor.

11. Yargı Paketi ile değişikliğiyle ilgili hükümde yapılan küçük değişiklik ile daha önce çıkan 'Covid düzenlemesi', kapsamı önemli ölçüde genişletiyor.

Eski düzenleme yalnızca 31 Temmuz 2023 itibarıyla hüküm almış kişileri kapsıyordu. Yeni düzenleme ise bu tarihten önce işlenen tüm suçları kapsama alıyor.

SADECE BU SUÇLAR İSTİSNA DİĞERLERİ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK

Bu düzenlemede istisnalar sadece anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsamında olduğunu vurguluyor.

TECAVÜZCÜLER VE KATİLLER SALINACAK

Bu durumda kadın cinayetleri, tecavüz, gasp, yaralama, çocuk istismarı gibi birçok ağır suçun failleri bu “örtülü aftan” yararlanabilecek.

6 ŞUBAT DEPREMİ FAİLLERİ DE DIŞARI ÇIKACAK

En dikkat çekici noktalardan biri ise depremle ilgili yargılamalar. 6 Şubat depremlerinin ardından açılan davaların çoğunda “bilinçli taksir” suçlamasıyla en fazla 22 yıl ceza verilebiliyor. Ancak bu ceza da otomatik olarak 11 yıla düşüyor.

Açık cezaevi ve denetimli serbestlik ile gerçek tutukluluk süresi 5 yıla kadar iniyor. Tahincioğlu, bu deprem davalarında da ceza alanların af ile dışarı çıkacağını ifade etti.

İMAMOĞU İÇİN İNCE AYAR

Tahincioğlu, pakette gizlenmiş maddelere de dikkat çekti. Eski Yargıtay savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’na göre, yeni düzenlemeyle “hakaret” suçları ön ödeme kapsamına alınırken kamu görevlilerine hakaret istisna tutuluyor.

Bu da Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine yönelik ifadeleri nedeniyle aldığı cezayı ortadan kaldırmamak için konulmuş olma iddiasını Tahincioğlu aktardı.

31 Temmuz 2023’ten önce işlenmiş suçlar için yargılaması süren sanıklar da bu aftan faydalanabilecek. Eğer ileride suçlu bulunurlarsa, otomatik olarak indirimli infazdan yararlanacaklar.