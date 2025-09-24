O avukat bakın haddini nasıl aştı! "CHP kapatılırsa sorumlu sizsiniz"

CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi başlamışken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin durdurulmasın talep etti.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atayan mahkeme, kongrenin durdurulması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na talep yazısı göndermişken de Avukat Cevahir Kılıç, icra memurları ile gelip kongreyi durdurmaya çalıştı.

Kayyum atanma kararına vesile olan Özlem Erkan'ın avukatı olan Cevahir Kılıç da bu sırada CHP yöneticileri ile tartışmaya girdi.

Kılıç, "Benim vicdanım çok. Partiyi parayla satın almadık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat da, "Ancak öğretileni söylersin" demesi üzerine de Kılıç, "Dosyada gördüklerimi söylüyorum" dedi. Karabat da, "Sen hakim misin, dosyada karar mı çıktı" dedi.

"CHP KAPATILIRSA..."

Kılıç da bunun üzerine, "CHP kapatılırsa tek sorumlu sizsiniz" dedi.

CHP Yüksek Divan Kurulu Üyesi Emre Telci de, "Partiyi kapatma sözü telaffuz edildi. Tanıyın bunları" dedi.

Tüm bu tartışmaların sonunda da icra memuru işlemini daha bitirmeden YSK kararını verdi.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun talebi ile toplanan YSK, bir önceki kararını hatırlatarak kongrenin duramayacağına ve devam etmesine karar verdi.

