Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugünkü olağanüstü kongrenin durdurulması için talep yazısı yazdı. Mahkeme, YSK'nın 'Başlayan kongreler durdurulamaz' kararına karşı Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yazısını gönderdi.

Bu sırada da CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına vesile olan Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, icra memurları ile gelip kongreyi durdurmaya çalıştı.

CHP'liler icra memurunun Anayasa'ya aykırı bir işlem yapmaya çalıştığını belirterek uyarıda bulundu.

Bu sırada da Kılıç ve CHP'li yöneticiler yer yer tartıştı. Kılıç'ın sokak ağzı ile konuşup CHP'lilere yanıt vermesi de dikkat çekti.

İCRA MEMURUNU İŞLEMİNİ BİTİRMEDEN YSK KARARINI VERDİ

İcra memuru, işlemi bitireceği sırada da YSK kararını verdi. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, hukuksuz bir işlem olduğu gerekçesi ile icra memurunun belgesine imza atmayacağını belirttikten sonra YSK kongrenin devam edip yapılması gerektiğine kadar verdi.

