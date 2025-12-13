New York Times'tan korkutan 'İstanbul depremi' analizi: Naci Görür'den kritik uyarı!

New York Times'tan korkutan 'İstanbul depremi' analizi: Naci Görür'den kritik uyarı!
Yayınlanma:
The New York Times, doğuya doğru ilerleyen depremlerin İstanbul'daki kilitli fayları tehlikeli biçimde tetiklediğini yazdı, haberde "Yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden biri yaşanacak" ifadeleri kullandı. Ses getiren haberin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

ABD basınından The New York Times; olası büyük İstanbul depremini gündemine alan bir analiz yayımladı.

Haberde, "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısı yapıldı.

Ahmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladıAhmet Ercan'dan büyük İstanbul depremi uyarısı: 2 kritik ilçeyi açıkladı

Volkanoloji uzmanı Dr. Robin George Andrews'ün kaleme aldığı analizde, Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarında son dönemde görülen hareketliliğin büyük bir depreme yol açabileceği belirtiliyor.

Haberde, hakemli dergi Science'ta perşembe günü yayımlanan araştırmaya da gönderme yapılıyor.

ANA MARMARA FAYI HATTINA İLERLİYOR

Çalışmada, güçlü depremlerin Ana Marmara Fayı hattı diye adlandırılan kilitli bir bölüme doğru ilerlediğine dikkat çekiliyor.

Bunun da yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da 7,0 veya daha üzeri büyüklükte bir depreme yol açabileceği öngörüsü paylaşılıyor.

"İSTANBUL'U TRAJEDİYE HAZIRLAYACAK UNSUR İNSAN FAKTÖRÜ"

Cornell Üniversitesi'nden deprem bilimci Judith Hubbard da uyarıyor:

"İstanbul civarında meydana gelecek çok büyük bir deprem, yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birine yol açacaktır."

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Ses getiren haberin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir uyarıda bulunan Görür, "Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet döneminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini 'deprem dirençli' yapacaksın o kadar. KENTSEL DÖNÜŞÜM deprem dirençli kent değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

