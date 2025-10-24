Mutlak Butlan davası düştü: AKP'den ilk açıklama

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açtığı davalar, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

Gözler Ankara'da! CHP kurultay davasında 5. duruşma

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Mahkeme, aylardır gündemi meşgul eden davada kararını bugün görülen duruşmada açıkladı.

Mahkeme, CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

AKP'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Kararın açıklanmasının ardından AKP cehpesinden ilk değerlendirme Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar, mahkemenin red kararını doğru bulduğunu belirterek, "Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı" ifadelerini kullandı.

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara 42.Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP kurultayının iptal davasını reddetti. Böylece bir tartışma kapandı. Ankara kulislerinde davanın erteleneceği yönünde yaygın kanaat vardı. Mahkeme, işi uzatmak yerine kararını açıklamayı tercih etti, doğru yaptı. Yerel mahkemelerin Siyasi Partiler Kanunu’nda boşluk olduğu gerekçesiyle Dernekler veya Medeni Kanunu’na atıfla seçim hukuku oluşturmasına hep itirazım vardı. Mahkeme, böyle bir yolu da kapattı ve YSK ile uyumlu bir karara imza attı. Sorun, CHP’nin iç sorunudur ve nasıl çözeceklerine artık kendileri karar verir."