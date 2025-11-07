Murat Ongun da emekli maaşını alamıyormuş

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun emekli maaşını alamadığı ortaya çıkmıştı. Murat Ongun'un da alamadığı öğrenildi. İsmail Saymaz'a konuşan Ongun, "Eş dost akraba olmasa yanarız" dedi.

İBB soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da emniyette ifade verdi. Dede ve torun ifade işlemlerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, şirketlerine el konan Hasan İmamoğlu'nun emekli maaşına da bloke konduğunu açıklamıştı.

Bu bilginin ardından İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Murat Ongun da benzer bir durumu yaşadığını Saymaz'a iletti.

Murat Ongun, tutuklandıktan sonra emeklilik dilekçesini verdiğini fakat bu maaşı da alamadığını açıkladı.

Ongun, emekli maaşına dokunulmaz iddiasına da, "Dokunuyorlar vallah bal gibi" diyerek yanıt verdi.

Ongun, akrabaları ve arkadaşlarının yardımları ile geçinebildiklerini belirterek şunları ifade etti:

  • "Tüm bankalarda blokesin. Şimdi bana neden el koyma kararı verdiklerini inan kendileri bilmiyor. Bir evim var İBB öncesi aldım. Banka hesabım bir tane ve 26 yıldır aynı hesaptayım.
  • Suç yok! Suçtan gelir yok ama bloke var. Peki biz nasıl geçineceğiz? Şirketim yok ki bana bu kararı alıyorsun.
  • Karıma zulmediyorlar binbir yalanla, ama şirketine el koymak yok. Çalışıyor hala. Neyse ez cümle emekli falan tanımıyorlar. Eş dost akraba iyi olmasa yanarız"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

