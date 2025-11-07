Murat Ongun da emekli maaşını alamıyormuş

İBB soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da emniyette ifade verdi. Dede ve torun ifade işlemlerinin ardından yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, şirketlerine el konan Hasan İmamoğlu'nun emekli maaşına da bloke konduğunu açıklamıştı.

Bu bilginin ardından İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Murat Ongun da benzer bir durumu yaşadığını Saymaz'a iletti.

Hasan İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Torununa para gönderdiği için suçlanıyordu

Murat Ongun, tutuklandıktan sonra emeklilik dilekçesini verdiğini fakat bu maaşı da alamadığını açıkladı.

Ongun, emekli maaşına dokunulmaz iddiasına da, "Dokunuyorlar vallah bal gibi" diyerek yanıt verdi.

Ongun, akrabaları ve arkadaşlarının yardımları ile geçinebildiklerini belirterek şunları ifade etti: