Milliyetçi partilerden Bahçeli'ye arka arkaya İmralı yanıtı

Yayınlanma:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı kullandığı "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem" sözlerine, milliyetçi partilerden tepkiler geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM'de düzenlenen grup toplantısında, İmralı'ya gidilmesi için komisyona açık çağrıda bulundu.

Bahçeli, uzun süredir tartışma konusu olan terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşme tartışmasının son bulması için, gerekirse bizzat Öcalan ile görüşebileceğini duyurdu.

1.png

"KENDİ İMKANLARIMIZLA İMRALI'YA GİTMEKTEN GOCUNMAM"

Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayadan sürecin sonuç alamayacağını belirten Bahçeli, "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmanın, çekinmenin bir masa etrafında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmanın ipe un sermem diye söylemeyeceğim ne varsa mertçe özgüven içinde muhatabım gözünün içine baka baka söylerim" dedi.

Son Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderimSon Dakika | Bahçeli: Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim

MİLLİYETÇİ PARTİLERDEN TEPKİ

Baheçli'nin açıklamasının ardından İYİ Parti ve Zafer Partisi Genel Başkanlarından peş peşe tepkiler geldi.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik paylaşımında, büyük harflerle "SALIN GİTSİN!.." ifadelerini kullandı.

musavat-drvisoglu.png

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin konuşmasının olduğu videoyu paylaşarak, Türkiye'nin bir kırılma noktasına sürüklendiğini savundu.

İlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmamİlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmam

Herkesi Zafer Partisi'ne üye olmaya davet eden Özdağ, "Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisine davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisine üye ol, aileni ve vatanını savun" ifadelerini kullandı.

mit-ozdag.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

