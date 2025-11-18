İlk öneri Fatih Erbakan'dan gelmiş MHP'liler ateş püskürmüştü! Bahçeli: İmralı'ya gitmekten gocunmam

Meclis’te kurulan komisyonun İmralı'ya bir heyet gönderip göndermeyeceğine yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. 5 Eylül’de komisyonun MHP’li üyesi Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan beyan alınması için komisyondan üç-dört kişinin görevlendirilmesinin “zaaf oluşturmayacağını” söylemişti.

İLK ÖNERİ ERBAKAN'DAN GELMİŞTİ

Bu süreçte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın” demiş, bu sözler MHP’nin sert tepkisine neden olmuştu.

MHP'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Erbakan’a yanıtında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Terör meselesine Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin vurduğu neşter, en önemli politik istismar vasıtalarından birini kaybeden muhalefetin her kademesinde hüsrana yol açtı... Küçük oy hesaplarının peşinde koşan Fatih Erbakan; aklınca Terörsüz Türkiye olgusunu değersizleştirmeye, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor.”

"İMRALI'YA GİTMEKTEN GOCUNMAM"

Tartışmalar sürerken, Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada tartışmalara şu sözlerle noktayı koydu: “Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır... Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak? İlerleme nasıl kaydedilecek. Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam... Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim” ifadelerini kullandı.