Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi

Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Numan Balcı görevini, Erbakan’ın TBMM Danışmanı olarak görev yapmakta olan Zafer Karatekin’e devretti.

Saadet Partisi lideri Arıkan, Gelecek ve YRP ile birleşme iddialarına kapıyı kapattıSaadet Partisi lideri Arıkan, Gelecek ve YRP ile birleşme iddialarına kapıyı kapattı

Numan Balcı,Necmettin Erbakan’ın vefatının ardından kurulan Erbakan Vakfı döneminde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Basın Müşaviri olarak görev yapmış, 2018 yılından bu yana ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

MYKY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Özel Kalem Müdürlüğü görevini, Erbakan Vakfı’nın ve Yeniden Refah Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Zafer Karatekin’e devreden Numan Balcı, 16 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre’de Genel Başkan Erbakan tarafından partinin üst yönetim organı olan MKYK üyeliğine seçilmişti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Siyaset
AKP heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
AKP heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
Meclis'teki taciz skandalını araştırmak için kurulmuştu: KEFEK Başkanı tepkilere 'siyasi saik' dedi
Meclis'teki taciz skandalını araştırmak için kurulmuştu: KEFEK Başkanı tepkilere 'siyasi saik' dedi