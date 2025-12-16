Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Numan Balcı görevini, Erbakan’ın TBMM Danışmanı olarak görev yapmakta olan Zafer Karatekin’e devretti.

Numan Balcı,Necmettin Erbakan’ın vefatının ardından kurulan Erbakan Vakfı döneminde Genel Başkan Fatih Erbakan’ın Basın Müşaviri olarak görev yapmış, 2018 yılından bu yana ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

MYKY ÜYELİĞİNE SEÇİLMİŞTİ

Özel Kalem Müdürlüğü görevini, Erbakan Vakfı’nın ve Yeniden Refah Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev yapan Zafer Karatekin’e devreden Numan Balcı, 16 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 3. Olağan Büyük Kongre’de Genel Başkan Erbakan tarafından partinin üst yönetim organı olan MKYK üyeliğine seçilmişti.