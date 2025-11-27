Saadet Partisi lideri Arıkan, Gelecek ve YRP ile birleşme iddialarına kapıyı kapattı

Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi birleşecek iddialarına net yanıt verdi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve son günlerde kamuoyunda tartışılan “Milli Görüş tabanındaki partilerin birleşeceği” iddialarına ilişkin Arıkan, “Kesinlikle gündemimizde birleşme yok” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' Programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Arıkan burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye Komisyonu çalışmaları, İmralı ve Anayasa tartışmalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Arıkan, son günlerde kamuoyunda tartışılan “Milli Görüş tabanındaki partilerin birleşeceği” iddiaları hakkında da konuştu.

"GÜNDEMİMİZDE BİRLEŞME YOK"

Millet Haber Ajansı'nın haberine göre Arıkan, birleşme iddialarına kapıyı kapatarak, “Kesinlikle gündemimizde parti birleşmesi yok. Bunu konuşanlar, siyasi geleneğimizin yapısını bilmeden yorum yapıyor” diye konuştu.

İş birliği ihtimalinin başka bir başlık olduğuna dikkat çeken Arıkan, “İttifak zemini farklıdır. İlke bazlı her partiyle oturulur, görüşülür. Bizim arzumuz, Milli Görüş çizgisindeki tüm partilerin ortak bir ilkesel zeminde buluşmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, olası cumhurbaşkanı adaylığı iddialarına da açıklık getirdi. Kişisel bir adaylık değerlendirmesi yapmadığını vurgulayan Arıkan, “Erken ve gereksiz bir tartışma” dedi. Arıkan, “Daha yönetim sisteminin geleceğini konuşmamışken aday konuşmak doğru değil. Aday tartışmasını çok sonra, sistem tartışmasından sonra yapmak gerekir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorulara da yanıt veren Arıkan, “Sayın Erbakan ile bu konu hiç gündemimize gelmedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

