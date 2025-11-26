Ahmet Davutoğlu açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir

Ahmet Davutoğlu açıkladı: Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir
Yayınlanma:
Siyaset kulislerinde Saadet Parti, Gelecek Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesine yönelik tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir yorum da Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu, "Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız" açıklamasında bulundu.

Siyaset kulislerinde bir süredir Saadet Partisi, Deva Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşip birleşmeyeceği tartışmaları konuşuluyor.

Bazı siyasi parti temsilcileri görüşmelerin sürdüğünü belirtirken bazı isimlerin ise tek çatıda birleşmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Ancak bu dört parti arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Son olarak dikkat çeken bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 1950 yılından bu yana bütün toplumsal dönüşümlerin merkez muhafazakar kitlenin onayıyla olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Erdoğan... Büyük kitlesel dönüşümler hep burada oldu. Burada bir tıkanma var. Çünkü ekonomik kriz var. Hukuka güven kalmamış. Devlet işleyişinde eksiklikler var. Gençlerin ümidi kalmamış" dedi.

"BÜYÜK REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Tabanda Erdoğan sonrasında bir belirsizlik düşüncesi olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin kaderi bir kişiye bağlandı. AKP içinde şu mu lider olacak bu mu lider olacak tartışmaları var... Türkiye'nin sorunu Erdoğan'dan sonra kimin geleceği sorunu değil. Çok daha büyük reformlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Yeniden Refah ve Saadet Partisi birleşiyor mu? Genel Başkan kesin konuştu!Yeniden Refah ve Saadet Partisi birleşiyor mu? Genel Başkan kesin konuştu!

"ÜMİT EDERİM Kİ, SEÇİM SATHINA GİRMEDEN BU BİRLEŞMEYİ YAPARIZ"

Partilerin birleşme tartışmalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Eğer orada bir tıkanma varsa bizim güçlü bir alternatif üretmemiz lazım. Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Siyaset
Et ve Süt Kurumu, Mansur Yavaş’ın 'ucuz et satışı' teklifini iki yılda iki kez reddetti
Et ve Süt Kurumu, Mansur Yavaş’ın 'ucuz et satışı' teklifini iki yılda iki kez reddetti
Son dakika | Özgür Özel Aile Dayanışma Ağı'na canlı bağlantıyla katıldı
Son dakika | Özgür Özel Aile Dayanışma Ağı'na canlı bağlantıyla katıldı
Dervişoğlu Öcalan görüşmesine ateş püskürdü! "İsimleri artık Cumhur değil Öcalan ittifakı"
Dervişoğlu Öcalan görüşmesine ateş püskürdü! "İsimleri artık Cumhur değil Öcalan ittifakı"