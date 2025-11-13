Yeniden Refah ve Saadet Partisi birleşiyor mu? Genel Başkan kesin konuştu!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kayseri'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Saadet Partisi'nin 2018 yılında 'değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı' kapsamında bir seçim işbirliği yaptığını söyledi. Arıkan, bugün de aynı ilkeler çerçevesinde her partiyle oturup konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

"BİRLEŞME GİBİ BİR DURUM KESİNLİKLE YOK"

Başka partilerle yaptıkları görüşmelerin sadece seçim işbirliği kapsamında olduğunu belirten Arıkan, "Yeni Yol Grubu'nu kurduğumuz Gelecek ve DEVA Partisi, AKP'ye giderler, gitmezler bilemiyorum. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda neler yürüyor bilemiyorum. Kendileriyle görüşmelerimizde böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Milli Görüş prensiplerini benimseyen kalkınma modelini, adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız ve bir ittifak modeline çalışacağız. Şu anda Yeniden Refah Partisiyle görüşmeler sürüyor ama bu görüşmelerin hiçbir yerinde birleşme yok. Bizim görüşmelerimiz seçim işbirliği yapmakla alakalı. Bu görüşmeler gayet de düzeyli seviyede ilerliyor. Birleşme gibi bir durum kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.