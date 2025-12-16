Meclis'teki taciz skandalını araştırmak için kurulmuştu: KEFEK Başkanı tepkilere 'siyasi saik' dedi

TBMM lokantasında staj yapan kız öğrencilerin tacize uğraması skandalı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanırken, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı AKP'li Çiğdem Erdoğan, "Hiç kimsenin siyasi saiklerle bu konunun üzerinde tepinmesi kabul edilemez" diyerek "Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimidir" ifadelerini kullandı.

KEFEK'TEN MECLİS'TEKİ SKANDALA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Komisyon bünyesinde oluşturulan ve sadece bu konuya odaklanacak 7 kişilik bir İzlem Grubu’nun çalışmalarına dün başladığını bildiren AKP'li Erdoğan, beraberinde Başkanvekili Tuba Vural Çokal ve Komisyon Sözcüsü Pelin Yılık ile beraber, TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Son günlerde parlamentoda meydana geldiği iddia edilen taciz vakalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar olduğumuz ilk andan itibaren Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak gerekli hassasiyeti gecikmeksizin gösterdik" diyen Erdoğan, "Komisyon Başkanlığı olarak bu konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden, ivedilikle komisyonumuzun gündemine aldık. Sürecin tüm yönleriyle ele alınabilmesi amacıyla başta TBMM Genel Sekreteri olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya komisyonumuzda yer alan tüm siyasi parti gruplarının üyelerini eksiksiz bir biçimde davet ettik" şeklinde konuştu.

Komisyon Sözcüsü Pelin Yılık - KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan - Başkanvekili Tuba Vural Çokal

Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin biçimde takip edilebilmesi amacıyla yalnızca bu konuya odaklanacak şekilde bir Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu İzlem Grubu oluşturulduğunu bildiren Erdoğan, KEFEK İzlem Grubu’nun 7 üyeden oluştuğunu ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partileri kapsadığını bildirdi.

İzlem Grubu’nun ilk toplantısını dün TBMM Genel Sekreteri ve ilgili birimlerin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu toplantılar sonucunda taciz iddiasıyla ilgili olarak ailenin doğrudan Genel Sekretere ulaştığı, kendilerine verilen etkin soruşturma güvencesi çerçevesinde ailenin şikayet dilekçesi vermiş olduğu ve derhal soruşturma sürecinin başlatıldığı, soruşturmanın başında tek şikayetçi varken soruşturmanın titizlikle yürütülmesi soncunda diğer iki şikayetçiye de ulaşıldığı ve soruşturmanın kapsamının genişletilerek 5 personel hakkında işlem yapıldığı, disiplin soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgelerin adli makamlarla anında paylaşılarak adli sürecin önünün açıldığı anlaşılmıştır."

Bu sürecin yürütülmesinde Anayasa’nın 138’inci maddesiyle güvence alında alınmış olan yargı bağımsızlığı ilkesine azami hassasiyet gösterildiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Komisyonumuz sürecin şeffaflıkla ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ilerlemesini sağlarken, yargının görev alanına giren hususlarda sınırlarını bilen, ancak kamu adına denetim sorumluluğunu da kararlılıkla yerine getiren özenli bir yaklaşım sergilemektedir. Komisyonumuzla işbirliği yapan ve söz konusu iddiaların titizlikle ve kararlılıkla soruşturulmasını sağlayan Sayın Meclis Başkanımıza ve Sayın Genel Sekreterimize teşekkür ediyoruz.

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı olarak, açıkça ifade etmek isterim ki bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Olayla bağlantısı tespit edilen faillerin hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde en ağır biçimde cezalandırılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Aynı şekilde mağdurların haklarının korunması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz."

"HİÇ KİMSENİN SİYASİ SAİKLERLE BU KONUNUN ÜZERİNDE TEPİNMESİ KABUL EDİLEMEZ"

"Bu itibarla bu mesele hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamaz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Hiç kimsenin siyasi saiklerle bu konunun üzerinde tepinmesi kabul edilemez. Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenliği ve adalete erişimidir" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunları korumak ise hepimizin, özellikle de bizlerin temel ve vazgeçilmez sorumluluğudur. Aynı şekilde elinde bu konuya ilişkin olarak bugüne kadar komisyonumuza, Meclis’e ya da Meclis yönetimine ulaşmamış herhangi bir bilgi veya belge bulunan herkesin şunu bilmesini isteriz; bu tür bilgiler, dedikodu ya da söylenti şeklinde kamuoyuna taşınmamalı, doğrudan idareye ya da bizlere iletilmelidir. Komisyonumuz kendisine ulaştırılacak her türlü somut bilgi ve belgeyi hukuk çerçevesinde ve büyük bir titizlikle değerlendirmeye hazırdır. Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur."

OLAY KAMUOYUNA YANSIYINCA HAREKETE GEÇİLMİŞ

"Bu konudan sizin komisyon olarak ne zaman bilginiz oldu ve cinsel istismar konusu Meclis'te ne zamandır sürüyor" sorusuna yanıt veren Erdoğan şunları söyledi: