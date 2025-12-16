AKP heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

AKP heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
Yayınlanma:
Güncelleme:
Aralarında Hüseyin Yayman'ın da bulunduğu AKP heyeti MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, partilileri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yayman, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika | AKP'den son dakika süreç toplantısı! Meclis'te toplandılarSon dakika | AKP'den son dakika süreç toplantısı! Meclis'te toplandılar

AKP HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

AKP'li Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP'li Lütfü Kaşıkçı ile birlikte MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yayman, Bahçeli ile Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili Bahçeli'ye bilgi verdiklerini ifade etti.

6.jpg

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • "AK Parti Hatay Milletvekillerimiz Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı ile birlikte; depremin ilk anından itibaren Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmayan, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiyi ziyaret ettik.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Cumhur İttifakı kadrolarının kararlı ve dirayetli takipleriyle Hatay’ımızda tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin son durumu Değerli Büyüğümüze arz ettik. Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiye Nazik kabulleri ve şehrimize verdiği değer için şükranlarımızı sunarak Cenab-ı Allah’tan sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kadın hakemden Iğdırlı futbolcuya sıradışı hareket
Kiralardaki artış oranı belli oldu
Siyaset
Meclis'teki taciz skandalını araştırmak için kurulmuştu: KEFEK Başkanı tepkilere 'siyasi saik' dedi
Meclis'teki taciz skandalını araştırmak için kurulmuştu: KEFEK Başkanı tepkilere 'siyasi saik' dedi
Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi
Fatih Erbakan’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne Zafer Karatekin getirildi