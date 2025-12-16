AKP heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, partilileri ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Yayman, ziyarete ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

AKP'li Hüseyin Yayman, Hatay Milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP'li Lütfü Kaşıkçı ile birlikte MHP Lideri Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Yayman, Bahçeli ile Hatay'da deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili Bahçeli'ye bilgi verdiklerini ifade etti.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Hatay Milletvekillerimiz Adem Yeşildal, Abdülkadir Özel, Kemal Karahan ve MHP Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaşıkçı ile birlikte; depremin ilk anından itibaren Hatay’ımızı bir an olsun yalnız bırakmayan, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiyi ziyaret ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve Cumhur İttifakı kadrolarının kararlı ve dirayetli takipleriyle Hatay’ımızda tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin son durumu Değerli Büyüğümüze arz ettik. Sayın Devlet Bahçeli Beyfendiye Nazik kabulleri ve şehrimize verdiği değer için şükranlarımızı sunarak Cenab-ı Allah’tan sıhhat ve afiyetler temenni ediyoruz."