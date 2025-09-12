Milletvekillerine biber gazı sıkıldı kayyum 'demokrasiden' bahsetti

Kayyum Gürsel Tekin, vatandaşın temsilcileri olan milletvekillerine biber gazı sıkılması hakkında tek kelime etmezken 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde demokrasiden bahsetti.

12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden biri olan askeri darbenin üzerinden bugün tam 45 yıl geçti.

Darbenin yıl dönümünde de Kayyum Gürsel Tekin, 'demokrasi' mesajı paylaştı. X hesabından kayyum şunları sarf etti:

"Bugün, Türkiye tarihinin karanlık sayfalarından biri olan 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü. Binlerce insanın hayatının altüst olduğu, özgürlüklerin askıya alındığı, işkencelerin, idamların ve sürgünlerin yaşandığı bir dönemdi.
•650.000’den fazla kişi gözaltına alındı
•230.000 kişi hakkında dava açıldı
•50 kişi idam edildi
•Yüzbinlerce insan fişlendi, işkence gördü, siyasi yasaklı hâle getirildi
•Kitaplar, dergiler, şarkılar yasaklandı
•Demokrasi ve insan hakları büyük bir darbe aldı

Bu acıların unutulmaması, bir daha yaşanmaması için hafıza çok önemli. 12 Eylül’ün bıraktığı izler, sadece bir neslin değil, bütün bir toplumun vicdanında derin yaralar açtı.

Yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük."

Tekin, tartışmalı bir mahkeme kararı ile kayyum olarak CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanmasının ardından polis eşliğinde CHP'nin Sarıyer'deki binasına girdi. Polis, biber gazı ile milletvekilerine de fiziki müdahalede bulundu. Polis, TBMM'nin yetkilerini açıkça yok sayarak TBMM'ye tahsis kırmızı aracı ile ablukasından içeri almadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da Meclis'in saygınlığı için tek bir açıklama gelmedi.

CHP de 80 darbesinde bile kolluk kuvvetlerinin parti binalarını basmadığını, vekillere müdahale etmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

