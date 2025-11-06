Mili Görüş İttifakı'na Erbakan'dan adaylık şartı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda partisinin seçim stratejisini açıkladı.

Erbakan, kamuoyunda Saadet Partisi'nin de isminin geçtiği 'Milli Görüş İttifakı' kulis bilgileri hakkında açıklama yaptı. Erbakan, ilk olarak partisinin tabanının kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmediği istediğini ifade etti:

Tabii biz Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir karar açıklamıştık. Ve bu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2028'de yeniden Refah Partimizin bir aday çıkaracağını ve kendi adayıyla seçime gideceğini bu adayın da genel başkan olarak biz olacağımızı teşkilatımızın, tabanımızın milletin bir isteği olarak ifade etmiştik ve bunu bir karar olarak da ortaya koyduk.

Dolayısıyla bizim artık herhangi bir başka ismi Cumhurbaşkanı adayı olarak desteklememiz söz konusu değil. Çünkü bir defa 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı lehine biliyorsunuz adaylıktan çekilmiştik.

Bir kez daha bir başkası olsun demek mantıken de siyaseten de doğru bir davranış olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılabilmesi mümkündür.

Yeni siyasi ittifak geliyor! Barajı geçeceklerinden eminler

Milletvekili seçimlerinde ise ittifaka açık kapı bırakan Erbakan, bazı partilerle yapılabilecek iş birliklerini şöyle değerlendirdi:

“Seçmen olarak, taban olarak, söylem olarak birbirine daha yakın olan partiler arasında olması mantıklıdır. Bu sinerjinin bir örneğini 91 seçimlerinde Rahmetli Erbakan hocamız Milliyetçi Çalışma Partisi ve İslahatçı Demokrasi Partisi ile yaptığı ittifakta ortaya koymuştu.

O zaman bu partilerin oylarının toplamı bir önceki seçim itibariyle yüzde 12-13 seviyesindeyken bu ittifak sayesinde yüzde 17,5'a kadar çıkmıştı. Dolayısıyla biz de böyle bir sinerjinin oluşması bakımından bir ittifakın yapılabileceğini ifade ediyoruz.

Yeni seçim kanununun ittifaklara olanak sağladığını hatırlatan Erbakan, bu sayede her partinin kendi listesi ve amblemiyle seçime girip sinerji oluşturabileceğini belirtti:

“Kendi amblemleriyle, kendi isimleriyle, kendi listeleriyle ama bir ittifak çatısı altında seçime girebilirler ve bu da bir baraj endişesini seçmenin taşımamasına yol açar.”

"HERHANGİ BİR ADIM ATILMIŞ DEĞİL"

Ancak şimdilik somut bir ittifak adımı olmadığını kaydeden Erbakan, seçim zamanı belli olduğunda konunun somutlaşacağını açıkladı:

"Ama şu anda tabii herhangi bir adım atılmış değil. Ete kemiğe bürünmüş değil. Sadece partiler arasında temaslar oldu. Daha sık görüşme kararı alındı. Asıl tabii bu işin ete kemiğe bürünmesi ve somutlaşması seçime yakın dönemde ancak olabilir. Şu an için son derece erken."

"CHP İLE İTTİFAK YAPMAYIZ"

CHP ile olası iş birliklerine dair de konuşan Erbakan, partiyle ilişkilerin saygı çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti:

“Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’deki siyasi partilerden bir tanesi ve toplumun önemli bir kesiminin desteğini almış ana muhalefet partisi olmuş. Biz de kendileriyle ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürüyoruz.

Bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir şekilde ittifak yapmamız veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklememiz gibi bir durum söz konusu olmaz.”

SAADET İLE BİRLEŞME

Fatih Erbakan, Saadet Partisi ile birleşme iddialarına ilişkin soruyu da yanıtladı: