MHP lideri Bahçeli'den okul saldırılarına tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, olayların yalnızca yüzeysel şekilde ele alınmaması gerektiğini belirtti. Bahçeli, yaşananların arka planının farklı yönleriyle ve çok boyutlu bir bakış açısıyla incelenmesinin önemine dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, açıklamasında, "Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır. Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir" ifadeleri yer aldı.