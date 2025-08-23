MHP kulisleri alev alev! Bu anketler büyük kriz yaratmış

MHP kulislerinde son dönemde yayımlanan anketler sert tartışmalara yol açtı.

Partide, oy oranlarını aşağı gösteren anketlerin “bilinçli operasyon” olduğu savunuluyor.

MHP kaynakları, yaz aylarından bu yana servis edilen çalışmalarda partinin oylarının “gerçek dışı şekilde düşük” gösterildiğini belirtiyor ve şöyle diyor:

“Bu anketler bir algı yönetimi. Partimizi zayıf göstermek isteyen çevreler var.”

Aynı çevrelerde, AKP seçmeninde kararsızların arttığına da dikkat çekiliyor.

Kulislerde bu eğilimin başlıca nedeni olarak süreç gösteriliyor.

"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; iktidarın, çözüm sürecini andıran bir mekanizma ile Meclis’te komisyon kurulmasına öncülük etmesi milliyetçi tabanda rahatsızlık yarattığı iddia edildi.

Parti içindeki değerlendirmelerde şu görüş öne çıkıyor:

“2013-2015 döneminde yaşananlar hafızalarda taze. O dönemin acı faturası Cumhur’a kesilmişti. Şimdi aynı hatanın tekrarlanması ihtimali seçmende güven kaybına yol açıyor.”

Kulislerde ayrıca, Cumhur İttifakı’nı asıl yıpratan süreç tartışmaları olduğu yorumu yapılıyor.

SONBAHAR HESABI

Bazı MHP’liler ise anketlere yönelik öfkenin “fazla abartılmaması gerektiğini” düşünüyor. Bu görüşe göre, sonbaharla birlikte ekonomi ve yerel sorunların yeniden ön plana çıkması, süreç tartışmalarının etkisini sınırlayabilir. Buna rağmen, milliyetçi tabanın hassasiyetleri gözetilmezse “2015 benzeri bir tablo”nun ihtimal dahilinde olduğu değerlendiriliyor.