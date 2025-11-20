Mersin'de okul müdüründen öğretmene 'makaslı' darp! Nedeni o soruşturma mı?

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Mersin’in Anamur ilçesinde bulunan bir İmamhatip lisesinde öğretmen V.K.’nın, Okul Müdürü M.İ.K. tarafından darp edildiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, olay sırasında müdürün elinde bir makas bulunduğu ve saldırı sırasında bu makası kullandığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre makasla yaralanan öğretmen V.K., müdürün odasından koridora çıkarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada bitişik sınıftaki çok sayıda öğrencinin olaya doğrudan tanık olduğu belirtildi.

V.K. daha sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

“AĞIR KÜFÜR ETTİ, MAKASLA ÜZERİME YÜRÜDÜ”

Öğretmen V.K.'nin ifadesine Halktv.com.tr ulaştı. V.K. ifadesinde olayın ders programı nedeniyle yaşanan tartışma üzerine çıktığını belirtti. V.K., kanser tedavisi gören eşi nedeniyle haftada iki gün izin veya sabah ilk saatlerde ders verilmemesi yönünde müdürle daha önce görüştüğünü, ancak taleplerinin karşılanmadığını söyledi.

Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini belirten V.K., olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Dilekçemin cevabını gösterdi. Daha sonra kolaylık sağlanması gerektiğini tekrar ilettiğimde bir anda öfkelendi. Bana ağır küfürler etti. Masaya vurup hakaret etmemesi gerektiğini söyledim. Masasındaki makası eline alarak üzerime yürüdü, yüzüme yumruk attı. Sendelerken kasıklarıma da tekme vurdu. Can havliyle odadan çıktım.”

V.K., olayın hemen bitişiğindeki sınıfta bulunan öğrencilerin bir kısmının saldırıyı gördüğünü, diğer öğretmenlerin de kendisinin yaralı hâline tanık olduğunu öne sürdü.

“FETÖ SORUŞTURMASI NEDENİYLE BANA KİN BESLİYOR” İDDİASI

V.K., okul müdürü M.İ.K. ile aralarındaki gerilimin geçmişte yaşanan bir soruşturmaya dayandığını da öne sürdü. 2025 yılı Haziran ayında okulda yürütülen, “devlet tarafından zararlı görülen FETÖ ve bazı tarikatları öven ideolojik propaganda” iddialarına ilişkin bir müfettiş soruşturmasında müdürün kendi hakkında aleyhte ifade verdiğini düşünen V.K., bu nedenle müdürün kendisine 'kin güttüğünü' iddia etti.

V.K., ayrıca müdürü daha önce CİMER üzerinden şikâyet ettiğini, o tarihten bu yana taleplerine yanıt verilmediğini, olayın bu gerilimin bir sonucu olduğunu belirtti.

VELİLER CİMER'E ŞİKAYET ETTİ: MENZİL AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

M.İ.K'nin Menzil tarikatının okuldaki faaliyetlerine göz yumduğu da iddia ediliyor. Söz konusu durum bir velinin CİMER şikayetine konu oldu. Veli, yaptığı şikayetinde okuldaki meslek dersleri öğretmenlerinden E.K.'nin erkek öğrencileri 'MAHAL' adlı bir tarikat derneğine Müdür Yardımcısı H.B.'nin de kız öğrencileri evine götürdüğü iddia edildi.