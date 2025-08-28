Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a teklif iddiasına Yavaş cephesinden jet yanıt

Yayınlanma:
Mansur Yavaş cephesinden, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2023 seçimleri öncesi yaptığı öne sürülen “Aday ol, kaybedersen İYİ Parti’yi sana bırakırım” teklifi yaptığı iddiası üzerine açıklama geldi.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a anketlerde daha yüksek oy potansiyeline sahip olduğu gerekçesiyle Yavaş'ın aday olmasını önerdiğini aktardı.

YAVAŞ'A "ADAY OL" DEDİ İDDİASI

Burhan'ın iddiasına göre, 2023 Genel Seçimleri öncesinde Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "aday ol, cumhurbaşkanı seçilemezsen İYİ Parti'yi sana bırakırım" teklifi yaptı.

mansur-001.jpg

Siyaset dünyasını sarsacak bomba iddia: Meral Akşener Mansur Yavaş'a bu teklifi yapmışSiyaset dünyasını sarsacak bomba iddia: Meral Akşener Mansur Yavaş'a bu teklifi yapmış

YAVAŞ CEPHESİNDEN İDDİALARA JET YANIT

Mansur Yavaş cephesinden söz konusu iddialara ilişkin jet yanıt geldi. İddiaların söylendiği tv100 kanalına konuşan Yavaş kaynakları, “Bizim ağzımızdan çıkmayan hiçbir söz ciddiye alınması. Uydurma iddialara cevap vermeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Burhan, o görüşmeyi şu sözlerle anlatmıştı:

"Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor. Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

