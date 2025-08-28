Siyaset dünyasını sarsacak bomba iddia: Meral Akşener Mansur Yavaş'a bu teklifi yapmış

Yayınlanma:
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çarpıcı bir teklif sunduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulan bu iddia, siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı.

Siyasette gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çarpıcı bir teklifte bulunduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulan bu iddia, siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı.

mansur.jpg

SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE NE KONUŞTULAR?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de katıldığı programda, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında geçtiği öne sürülen diyalogu aktardı.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Altılı Masa’dan ayrıldığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olarak görmek istediği biliniyordu.

meralaksener.jpg

Tv100'de yer alan habere göre; Gazeteci Sinan Burhan, seçimden bir gün önce tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener arasında gerçekleşen üçlü görüşmenin detaylarını paylaştı.

"İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI'NI SANA BIRAKIRIM"

Burhan, o görüşmeyi şu sözlerle anlattı:

"Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor. Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

