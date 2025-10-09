Meclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattı

DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara eleştiriler sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz sloganlara ilişkin, "İmralı canisinin reçeteleriyle, sözleriyle, Türk milletinde böcek kadar değeri olmayan bir katili masum bir barış güvercini olarak kabul ettirmek için toplaştıkları komisyonun adını koydukları masadır benim derdim" ifadelerini kullandı.

Poyraz'ın ifadelerine tepki gösteren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Birileri bu ülkede gerçekten barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmasını istemiyor. Bu ülkede Kürtlerin eşit yurttaş olmasını istemiyor" dedi.

Özgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştu

'ÖCALAN SLOGANLARI' MECLİS GENEL KURULU'NU KARIŞTIRDI

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Öcalan lehine Meclis'te atılan sloganlara ilişkin DEM Parti sıralarına eleştirilerde bulundu.

"Bu delirmişliği ve bu cüreti ne iktidar partisine ne ortağına ne ana muhalefet partisine ne de olayın faili olan DEM Parti'ye yükleyerek partim ve şahsim adına bir siyasi istifade alanı yaratmaktan bile kaçınıyorum" diyen Poyraz şunları söyledi:

"Bir teröristin iradesini milletin iradesine tercih eden DEM Parti'ye söylenecek tüm kelimeler maalesef yetersiz kalıyor. Bir an düşünün mesela Amerikan Meclisinde Usama Bin Ladin tezahüratı yapılabilir miydi?"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz

"Geldiğimiz noktada devlet, terör örgütüyle cumhurbaşkanlığı makamı terörist bir hükümlüyle adeta eşitlendi" ifadelerini kullanan Poyraz, "İki gün önce de Kürt Türk demeden milletimizin canına kast eden, devleti yıkmak, birliğimizi bozmak gayretinde hareket eden terör hükümlüsüne TBMM çatısı altında tezahüratlar yapıldı" dedi.

TBMM'de İYİ Parti'nin katılmadığı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da değinen Poyraz şu sözlerle konuşmasını sonlandırdı:

"Kiminin iktidar nimetlerinden istifade etmeye devam etmek için, kiminin açıkça hukuka aykırı şekilde diploması gasp edilen, siyasi hayatı bitirilmeye çalışılan cumhurbaşkanı adayının haklı mağduriyetinin gölgesinde tek muhalefet partisi kalmanın yollarını döşemek için, kiminin ise Ortadoğu'da açılan bu meşruiyet pazarında İmralı canisinin reçeteleriyle, sözleriyle, Türk milletinde böcek kadar değeri olmayan bir katili masum bir barış güvercini olarak kabul ettirmek için toplaştıkları komisyonun adını koydukları masadır benim derdim. Bu masanın milletimizi feda etmek pahasına dışarıda hazırlanan hedefine koşmasıdır derdim."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit

"BİRİLERİ BU ÜLKEDE GERÇEKTEN BARIŞIN OLMASINI İSTEMİYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Poyraz'ın konuşmasına şöyle tepki gösterdi:

"Barış karşıtı, süreç karşıtı olmak hatta Kürt düşmanı olmak o zehirli dilin dışa vurulmasına neden oluyor. Birileri bu ülkede gerçekten barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmasını istemiyor. Bu ülkede Kürtlerin eşit yurttaş olmasını istemiyor. Kandan, gözyaşından, hamasetten beslenen ve Türkiye'de halkların bir arada yaşama iradesini sabote etmeye yönelik bir dili dinledik."

"40 yıldır aynı hikayeyi dinliyoruz. Bu ülkede Kürtler ezildiğinde, hakları yenildiğinde, ana dilinde konuşamadığında, Kürtlerin temsilcisi buradan cezaevine gönderildiğinde sesi çıkmayanlar bugün barış yürütülürken karalar bağlamışlar. Daha size çok dert olacak, bu ülkede Kürt halkı da eşit yurttaşlar olacak."

AKP ve DEM Parti arasında 'Öcalan sloganı' krizi

"BARIŞ YANLISI OLMAK 40 BİN KİŞİNİN KATİLİNİ GELİP BURADA KONUŞMAKLA MI OLACAK?"

Gülistan Kılıç Koçyiğit'in sözlerine ise İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu "Barış yanlısı olmak 40 bin kişinin katilini gelip burada konuşup, tezahürat yapmakla mı olacak" sorusunu sorarak şu tepkiyi gösterdi: