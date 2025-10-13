Mansur Yavaş Ankara Cumhuriyet Başsavcısı sorusuna yanıt verdi
Yayınlanma:
Anıtkabir'de hakkında soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile karşılaşması hakkındaki soruya Mansur Yavaş yanıt verdi.
Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü vesilesi ile devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgah Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bu ziyarette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser soruşturması kapsamında hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile Anıtkabir’deki törende tokalaştı.
Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti! "Soruşturmaların zerre hükmü yoktur"
"KAMU GÖREVİ SIFATI İLE YAN YANA GELDİK BAŞKA BİR ŞEY YOK"
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine destek ziyaretinin ardından basın mensuplarını sorularına yanıtlayan Yavaş, tokalaşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Mansur Yavaş hakkında soruşturma isteyen savcı ile Anıtkabir'de karşılaştı
- “Protokol, bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara Protokolü Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer, herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Kendisiyle tokalaştık. Herkesle de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma falan olmadı. Allahısmarladık iyi günler dedik birbirimize o kadar. Yani Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok.”