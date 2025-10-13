Mansur Yavaş Ankara Cumhuriyet Başsavcısı sorusuna yanıt verdi

Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü vesilesi ile devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgah Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bu ziyarette Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser soruşturması kapsamında hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile Anıtkabir’deki törende tokalaştı.

Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti! "Soruşturmaların zerre hükmü yoktur"

"KAMU GÖREVİ SIFATI İLE YAN YANA GELDİK BAŞKA BİR ŞEY YOK"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kendisine destek ziyaretinin ardından basın mensuplarını sorularına yanıtlayan Yavaş, tokalaşmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

