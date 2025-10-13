Mansur Yavaş hakkında soruşturma isteyen savcı ile Anıtkabir'de karşılaştı

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, siyasi parti temsilcileri, Ankara Seymenleri ve öğrenciler katıldı.

Bu karşılaşma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarından soruşturma izni talep etmesinin iki gün ardından gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

Son Dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni talep edildi

YAVAŞ'TAN SERT TEPKİ: GÖNÜLLÜ OLARAK İFADEYE HAZIRIZ

Geçtiğimiz gümlerde soruşturma izni talebinin ortaya çıkmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Mansur Yavaş, savcılığın izin almasına gerek olmadığını belirterek sert tepki gösterdi. Yavaş, "Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Daha önce Mülkiye Müfettişleri ve MASAK tarafından kapsamlı incelemeler yapıldığını ve müfettişlerin kendisini ifadeye çağırmaya bile gerek görmediğini vurgulayan Yavaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görev sürem boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum: Hiçbir iddia, hiçbir girişim; şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım. Çünkü ben milletimin emanetini namus bildim. Bu süreçte defalarca devletin kendi kurumları, Mülkiye Müfettişleri ve MASAK yetkilileri tarafından kapsamlı incelemeler yapıldı. Belgeler, dosyalar, hesaplar satır satır incelendi. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur. Ancak bir hususu da kamuoyuyla paylaşmak isterim: Mesele öyle çok tartışıldı ki, devletin kendi müfettişleri geldi, baktı. Osman Gökçek’in sayfalarca sunduğu belgeleri devletin en yüksek denetim makamı olan Mülkiye Müfettişi tek tek inceledi, didik didik etti. Sonuç ortadadır: Mülkiye Müfettişleri ifadeye çağırmaya bile gerek görmemiştir. Hafta başında hazırlanan iddianamede ismimizin yer almaması, anlaşılan o ki bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Geçtiğimiz günlerde eski dönem yolsuzluklarına ilişkin detaylı açıklamayı zaten basın toplantımda yapmıştım. Tek tek hepsini yeniden anlatmayacağım ama yapılan çifte standartlar hukuk devletinin üzerine gölge düşürmektedir. Biz hem bu konularla ilgili hem de soruşturmayı sızdıran ve sürece siyaseten müdahil olan kişiler hakkında işlem yapılmasını bekliyorduk. Ancak ne yazık ki, tam tersine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bizim hakkımızda DENETİM GÖREVİMİ YETERİNCE YAPMADIĞIM gerekçesiyle soruşturma izni talebinde bulunduğunu öğrendik. Bu durum, adaletin terazisini şaşırtmak isteyenlerin çabasıdır. Bizim kapımız devlete de adalete de sonuna kadar açıktır. Ama kimse unutmasın: Bu ülke, adaleti eğip bükerek yönetilemez. Unutmayın; gün gelir, bu kantar herkesi tartar. Demokrasi sadece sandıkta değil, adalete güvenle yaşar. Adaleti siyasetin malzemesi yapmayın. Çünkü hukuk, bir gün herkese lazım olacaktır. Bizim kapımızı çalmak kolaydır, çünkü biz hesap vermekten korkmayız. Zor olan, kirli kapıların önüne gitmektir. Siz o kapıları atladınız."

NE OLMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında yaptığı konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce 14 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 31,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bu iddianamede Mansur Yavaş'ın adı yer almamıştı. Yeni gelişme ile savcılık, Yavaş hakkında da soruşturma başlatmak için İçişleri Bakanlığı'nın kapısını çaldı.