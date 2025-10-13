Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti! "Soruşturmaların zerre hükmü yoktur"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istemesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun da desteğini aldı. Yavaş, ziyaretten sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İYİ Parti Sayın Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaşanan son süreçle ilgili olarak kendisi bize hem geçmiş olsun hem de destek ziyaretinde bulundu. Ben ziyaretlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Hem ziyaretlerinden, desteklerinden hem de bize olan güvenlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.”

"ZERRE HÜKMÜ YOKTUR"

Müsavat Dervişoğlu da ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Yavaş’a yönelik soruşturma girişimlerine tepki gösterdi.

Yavaş'ın siyasi geçmişi ve yaptıklarının halihazırda ona kefil olduğunun altını çizen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Başkanımın da ifade ettiği gibi yaşanan gelişmelere bağlı olarak hem bilgi sahibi olmak hem de durduğumuz yeri göstermek bakımından bugün Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim. Bu soruşturmaların zaten Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil. Süreci de takip ettiğinizde görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen birtakım olaylar var. Kimsenin bilgisi dahilinde olmayan gizlilikle yürütülen soruşturmaların eski belediye başkanının, onun aile fertlerinin elinden basına servis edildiğine dair de çok çeşitli verilere sahibiz. Öncelikle şunu söylemekte yarar görüyorum. Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şey şey güvendir. Bu kabil soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş'a duyulan güveni asla ve kata aşındıramaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişiliği de temsil ediyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer. O bakımdan Sayın Mansur Yavaş'la alakalı sürdürülen itibara yönelik birtakım soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur. Öncelikle onun bilinmesi lazım. Sayın Mansur Yavaş'a zaten mazisi kefildir. Dolayısıyla siyasi bir kimlik ve kişilik taşıyorum diye bir kefalet koyma ihtiyacı içerisinde de değilim. Ona olan güven, ona tanınan kredi ve ona beslenen umut zaten şahsında kendisini göstermiştir. Bu kapsam içerisinde ben hem Ankara'nın sorunları hakkında da bilgi aldım. Geleceğe dair yapılması istenen, arzulanan projelerle ilgili de bilgi aldım.”

Mansur Yavaş hakkında soruşturma isteyen savcı ile Anıtkabir'de karşılaştı

YAVAŞ'TAN TOKALAŞMA AÇIKLAMASI

Yavaş, Anıtkabir’de Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünde, hakkında soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ile tokalaşmasına yönelik soruya şöyle yanıt verdi:

“Protokol, bugün Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü. Dolayısıyla Ankara Protokolü Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı, Ankara Başsavcısı ve diğer yetkililer, herhalde başkenti kutlamaları gerekir. O nedenle Sayın Başsavcı da oraya gelmişti. Kendisiyle tokalaştık. Herkesle de tokalaştığımız gibi kendisiyle de tokalaştık. Ayrıca özel bir görüşme, konuşma falan olmadı. Allahısmarladık iyi günler dedik birbirimize o kadar. Yani Sayın Genel Başkan burada olduğu için şimdi nasıl ayrı bir anlam yüklenmeyecekse insanlar her zaman yan yana gelebilirler. Bir kamu görevi sıfatıyla yan yana gelebilirler. Bunun haricinde bir şey yok.”

"BU ANAYASA TANIMAMAZLIKTIR"

Dervişoğlu, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili ifadeleri hakkında yöneltilen soruya yanıt verdi.

Muhabirin aktardığı, ilk dört maddenin değişebileceği iddiası ile ilgili Zengin'in açıklamalarını, "Anayasa tanımamazlıktır" diyen Dervişoğlu şunları ifade etti:

“Vallahi bir kere hiçbir şeyini değiştiremeyecekleri maddelerden bahsediyorsunuz. Eğer bu anlamda söylediyse tam teferruatıyla ilgili bir bilgim yok ve o sebeple böyle hassas konularda ayak üstü beyanlarda bulunmayı da çok yerinde bulmam. Ama o söylediğiniz şekilde, ifade etmişse, şayet bu son derece yanlış bir şey. Bu anayasayı tanımamazlıktır. Kendisi bir hukukçu, böyle bir boşluğa düşeceği kanaatinde değilim. O maddeler anayasadaki Türklüğün, Türk tanımının değiştirilmesi, vatandaşlık tanımı üzerindeki spekülasyonlar, devletin şeklinin, bayrağının efendim dilinin, başkentinin değiştirilmesine, yönelik, ifadeler, bir kere sadece anayasayı, ilgaya, yönelik ifadeler değil. Cumhuriyeti ilgaya yönelik ifadeler olur. Dolayısıyla, ama, bunlar, eğer o amaçla söylendiyse çok tehlikeli tartışmaları da beraberinde getirir. Ama yaşanan diğer süreçlere baktığımızda, milletin birliği, ülkenin, bütünlüğü noktasında, sıkıntı yaratabilecek bazı tartışmalardan, iktidarın kaçmadığına dair de bir, izlenim ediniyorum. Bunun da, tehlikeli olduğunu ifade etmekte yarar görüyorum. Yani araştıracağım. Ona göre de bir değerlendirme, tabii ki sizin söylediklerinizi de esas olarak ifade ediyorum bunları. Ama, belki kendisini de, arayıp, niyetinin ne olduğunu soracağım.”

MİLLİYETÇİ İTTİFAK GELİYOR MU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ardından ortaya atılan “Milliyetçi İttifak” iddialarını da değerlendiren Dervişoğlu, spekülasyonlara mesafeli olduklarını vurguladı.

Dervişoğlu, partisinin 'merkezde' siyaset yapmak istediğini belirtti. Dervişoğlu, Özdağ dahil temel değerlere sahip siyasi partilerle de yan yana gelebileceklerini ifade etti. Dervişoğlu, şunları dile getirdi:

“El sıkışmalar, merhabalaşmalar. Bunların hepsine, farklı anlamlar yüklenebiliyor. Eğer, meseleye oradan yaklaşırsanız. Ben, şunu söylüyorum. Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Ama yöntem farklılıkları münasebetiyle de birbirinizden ayrı düşebilirsiniz. Dolayısıyla Sayın Özdağ'la İYİ Parti'nin arasındaki ayrılık bazı konularda, bazı temel konularda, ortak düşünüyor olmamıza rağmen yöntemden kaynaklanıyor. Onu anlattım. Ben Türk siyasetine merkez aklın hakim olmasından ve hakim kılınmasından yanayım. O sebeple dar alana sıkıştırılmış ittifaklar üzerinden gündem yaratılmasına çok sıcak bakmıyorum. Herkesle bir arada olabiliriz.

"YETER Kİ PAYDAMIZ CUMHURİYET OLSUN"

Yeter ki paydamız cumhuriyet olsun. Derdi cumhuriyet, onun ilelebet payidar kalmasıysa ben zaten İYİ Parti olarak herkese aynı mesafedeyim. Ben bir tek yerle anlaşamıyorum. Ben ihanetle yan yana gelmekten azami ölçüde uzak duruyorum. Bir başka pencereden baktığınızda İYİ Parti üzerinde çok fazla oyun oynanan bir siyasi kurum, niteliğiyle kendini gösteriyor. Bizim içimizden üç farklı parti çıktı. Bunlardan bir tanesi de Zafer partisidir. Ayrılık gerekçeleri ile ilgili spekülatif hiçbir şey söylemedim ben. Başka siyasi partiler İYİ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçerek partimizdeki çözülmeyi böyle istifade edilebilecek bir alanmış gibi takdim ettiler. Ama kamuoyu da şahittir. Millet de şahit. Ben de gittiğim yerde görüyorum. İYİ Parti'ye ne kadar ihtiyaç duyulduğunu da herkes söylüyor bu yaşanan süreçte. O sebeple benim sizlerden istirhamım. Elbette ki soracaksınız. Elbette ki merak edeceksiniz.

"SAYIN ÖZDAĞ DA BUNA DAHİLDİR"