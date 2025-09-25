Macron Erdoğan'dan o hareketin rövanşını aldı! Ajanslar bu anları yayımlamadı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkevi’nde yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Macron'un görüşmedeki tavırları dikkat çekti. Macron, elini cebini atarak Erdoğan ile poz verdi. Macron ardından konuk olmasına rağmen Erdoğan'ın sol koluna dokunup 'Kahve ister misiniz' diye sordu. Erdoğan da Macron'a bakıp, "Otur" dedi.

Erdoğan ve Macron'un o anları Anadolu Ajansı (AA) ve Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yayımlanmadı.





AA ve DHA, Macron'un son görüşmesindeki tavırlarını ne video ne fotoğraf olarak yayımladı.

Erdoğan ve Macron, daha önce jest ve mimikler yüzünden gündeme gelmişti. Geçtiğimiz martta Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Erdoğan'ın yanına gelen Macron gelmişti. Macron, elini Erdoğan'ın üzerine koyup konuşmuştu. Bir süre sonra elini çekmek isteyen Macron'a Erdoğan izin vermemişti. Erdoğan uzun süre Macron'un parmağını elinde tutmuştu.

"ERDOĞAN MACRON'U TOPAÇ GİBİ DÖNDÜRDÜ"



Erdoğan, geçtiğimiz Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi için gittiği Hollanda'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti ve yine iki liderin jest mimikeri dünya basınına yansımıştı.

Macron'un Erdoğan'ın elinin üzerine kendi elini koymak istemiş, Erdoğan da buna karşılık vermişti. Erdoğan, Macron'u tutup olduğu yerde döndürüp pozisyonunu değiştirmişti.

Rus basını da bu anları, "Erdoğan, Macron'u topaç gibi döndürdü" diyerek servis etmişti.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Erdoğan ve Macron görüşmesinde Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ile diyaloğun Türkiye açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ticaret, enerji ve savunma sanayii gibi alanlarda iş birliğini geliştirmeye yönelik çabaların süreceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini canlandırmakta kararlı olduğunu belirterek, bu doğrultuda gerekli mekanizmaların bir an önce işletilmesinin fayda sağlayacağını dile getirdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barış sağlanması için Türkiye’nin yoğun çaba harcadığını, İstanbul’daki müzakerelerin sonuç odaklı bir anlayışla ilerletilmesini önemsediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararından dolayı Emmanuel Macron’u tebrik etti. İki devletli çözüm için İsrail Başbakanı Netanyahu yönetimine yönelik uluslararası baskının artırılmasının sonuç verebileceğini vurgulayan Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile Fransa arasındaki temasların sürmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son durum ile Avrupa’da artan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konuları da ele alındı. İki lider, bu başlıklarda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın; Fransa tarafından ise Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot yer aldı.