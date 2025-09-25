Son dakika | Erdoğan - Trump görüşmesine saatler kala flaş son dakika değişikliği

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakik a haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam yapılacak olan görüşmede son dakika değişikliğine gidildi. İki liderin yapacağı görüşmenin basına kapalı olarak yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere New York’taki BM Genel Kurulu’na katılmak için dünya çevresinde birçok lider ABD’ye seyahat etti. BM'de liderlerin konuşmalarında gündem Gazze oldu.

ERDOĞAN BU AKŞAM TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme için Washington'a geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan "TRK" uçağı, başkent Washington'a yakın bir mesafede bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'na iniş yaptı.

SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ: BASINA KAPALI OLACAK

İki liderin bu akşam Türkiye saati ile 18.00-20.00 arasında yapacağı görüşmede bir son dakika değişikliğine gidildi. NTV'den Hüseyin Günay'ın haberine göre; Yapılan son dakika değişikliği ile görüşme basına kapatıldı.

SONRADAN AÇILABİLİR

Günay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın programında iki liderin görüşmesinin son anda basına kapatıldığını ancak tahminine göre son anda yeniden basına açılacağını ifade etti.

Bunun nedeni ise Trump'ın daha önce basına kapalı olan görüşmelerini çoğunlukla sonradan basına açık şekilde gerçekleştirdiği şeklinde açıklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

