Kurultay öncesi İmamoğlu'ndan net mesaj: Az kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Son Dakika | İmamoğlu'nun duruşmasına önce gün verildi sonra iptal edildi

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda "Milyonlar CHP’ye hazır. Türkiye CHP’ye hazır, CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır. Az kaldı…" dedi.

"TÜRKİYE CHP'YE HAZIR"

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin evlatları,

Milyonların gözü üzerimizde,

Milyonların ümidi biziz.

Bu ülkenin milyonları 2024 seçimlerinde üzerine düşeni yaptı ve iktidarı değiştirmek istediğini gösterdi.

Bu ülkenin milyonları 19 Mart 2025’ten beridir her gün ama her gün bu beceriksiz, bu zorba iktidardan kurtulmak istediğini haykırıyor.

Şimdi sorumluluk bizim.

Sorumluluk, görev biz CHP’lilerin.

Milyonların arzusuna sahip çıkacağız.

Milyonların ümidini gerçekleştireceğiz.

Milyonlar CHP’ye hazır.

Türkiye CHP’ye hazır

CHP de Türkiye’yi yönetmeye hazır.

Az kaldı…"